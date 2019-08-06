綠委挺公務員罷韓連署 高市府：上班要行政中立

（中央社記者王淑芬高雄6日電）民進黨立委劉世芳今天指出，依照選罷法、公務人員服務法，有保障公民的選舉罷免權利，公職人員無違反行政中立，可以在罷免第二階段連署。高市府回應，上班時間要行政中立。

劉世芳下午在高雄市七賢路、復興路口針對韓市府要文官畫押效忠是「高雄罷擱醉」回應媒體的採訪。

媒體報導，市府流傳出一份局處有關行政中立宣導會議紀錄，顯示市府要求單位公務員「不得連署任何罷免之提議」。

劉世芳指出，高雄市籍公民都有行使選罷法的權利。她說，公務人員沒有違反行政中立，依據選罷法和公務人員服務法，公務人員都可以連署罷免，也就是公務人員有權利於罷免進入第二階段時連署。

她強調，市府依法不得利用職務上權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定的行使；籲市府要詳讀法令，勿讓人覺得市府不懂法律又剝奪公務人員應有的公民權利，「不要霸道又違法」。

依據選舉罷免法第77條的規定，現役軍人、服替代役的現役役男或公務人員不得為罷免案的提議人。

高雄市選委會官員告訴中央社記者，提議人是指罷免案第一階段提議人，第二階段稱為連署人。

官員指出，第二階段連署是指一階提議達到1%以上簽署門檻，第二階段指主管機關在收件及依法完成必要程序後，確認符合提議即可通知提案領銜人領取連署格式，即可進行第二階段的連署。

新聞局長王淺秋回應，市府從未要求任何公務員「畫押效忠」，外傳的文件是單純的會議記錄。

她說，接獲檢舉有公務員在上班散發罷免連署書，並於上班時間在網路上發表政治言論，主管依循慣例召開行政中立宣導會議，提醒上班時間保持行政中立是基本要求，非限制公務人員請假或下班時間從事連署活動。

王淺秋指出，依照公務人員行政中立法規定，不得於上班時間或勤務時間從事政黨或其他政治團體活動，選罷法第77條則規定公務人員不得為罷免案提議人。

她說，下班時間從事非提議人行為屬於公民權利，市府尊重。（編輯：林沂鋒）1080806