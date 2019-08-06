保留整合空間 民進黨北市多區暫不提名

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨明天將召開中執會通過第二波立委徵召提名，預計通過桃園平鎮龍潭徵召不分區立委蔣絜安出征國民黨現任立委呂玉玲；台北市部分，僅將先確定中正萬華不提名，保留與立委林昶佐合作空間。

第10屆區域立法委員選區共計73個，民主進步黨5月22日已公告49個立委初選選區提名候選人名單，剩餘24個選區採徵召方式處理；7月10日中執會通過首波2個艱困選區徵召提名名單，包括現任基隆市立委蔡適應、新竹市徵召新竹市前議員鄭宏輝。

還有22個徵召選區尚未提名，民進黨明天將召開中執會進行第二波提名。

民進黨提名策略小組上週決定，台北市中正萬華、台中大烏龍及台中后潭雅神3選區民進黨「提名名額為零」，這項決議將送明天中執會確認。

台北市中正萬華區現任立委為退出時代力量的林昶佐；台中第3選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任立委是時代力量的洪慈庸。民進黨不提名，保留與林昶佐、洪慈庸合作空間。

台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）現任立委為國民黨的顏寬恒，民進黨與台灣基進合作，共推台灣基進發言人陳柏惟對戰顏寬恒。

民進黨提名策略小組今天上午開會，雖然台北市第4選區（內湖、南港）鎖定現任市議員高嘉瑜，台北市第7選區（信義、松山）鎖定現任市議員許淑華，不過，由於有提名策略小組成員認為，包括台北市長柯文哲組黨、時代力量待整合，政治情勢還在演變中，先不處理，留待與他黨協商的彈性。

民進黨主席卓榮泰與時代力量黨主席邱顯智今天下午見面後的共識是「於一方已提名，另一方未提名之選區內，雙方暫緩提名」，由於時代力量在台北市信義松山區已提名律師陳雨凡參選，民進黨內人士說，依照今天兩黨主席的共識，信義松山區將「暫不處理」。

桃園市第5選區，桃園市長鄭文燦親自勸進知名客籍作家鍾肇政媳婦蔣絜安出征，將對上國民黨現任立委呂玉玲；桃園市第6選舉區（八德、大溪、復興、中壢），民進黨確定與無黨籍立委趙正宇繼續合作。

另外，民進黨中執會明天也預計徵召屏東縣府原民處長伍麗華參選山地原住民立委。（編輯：楊玫寧）1080806