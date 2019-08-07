九二一20週年暨莫拉克10週年 日福音歌手獻唱

行政院災害防救辦公室7日上午在台北舉行「921震災20週年暨莫拉克風災10週年之回顧與策進」記者會，行政院政務委員吳澤成（左）代表頒發感謝狀給日本福音歌手森祐理（右），感謝她多次來台獻唱、投身慈善，用歌聲撫慰災民。中央社記者張皓安攝 108年8月7日

（中央社記者顧荃台北7日電）今年是921震災20週年暨莫拉克風災10週年，日本福音歌手森祐理因弟弟在阪神大地震過世，921地震後多次來台用歌聲撫慰災民，今天也應邀來台獻唱，行政院政務委員吳澤成並頒發感謝狀。

行政院上午舉行「921震災20週年暨莫拉克風災10週年」記者會，森祐理應邀出席，用台語、日語與中文3種語言獻唱。

森祐理說，她訪問台灣獻唱已經超過50次，踏入台灣的契機，是因為1995年阪神大地震時，還在就讀大學的弟弟被傾倒的建築物壓住身亡，失去家人的悲傷讓她的內心像是出現了破洞，但她從那時開始，看見很多人的悲傷與溫柔。

森祐理表示，台灣發生921大地震時，她去埔里災區傳送安慰的歌聲，成為往後在台灣延續福音活動的起點，她也期待自己可以在台灣與日本之間，建造良好的友誼橋梁。

吳澤成代表行政院長蘇貞昌，頒發感謝狀和以花蓮玫瑰石製作成台灣形狀的紀念獎牌給森祐理，象徵森祐理對台灣的愛永不止息。

吳澤成致詞時表示，台灣是地震和颱風頻繁發生的地區，雖然不能阻擋災害發生，但可以靠人民的警覺心，以及政府例行的防災、避災演訓將損傷減到最低，像是預防性撤離與避免居住在有風險的山坡地等；並透過過往的大型災難經驗，從災害發生、救災跟重建過程當中學習。

吳澤成說，明天8月8日是莫拉克風災10週年，明天起到9月21日的921地震20週年，這段期間將舉辦展覽、演講、音樂會、座談等一系列活動，希望提醒大家要保持對災害的警覺心，也對傷亡民眾表達追思、對救災人員表達最高的敬意跟謝意。（編輯：趙蔚蘭）1080807