地震加颱風 蔡總統啟動緊急應變機制

（中央社記者溫貴香台北8日電）颱風來勢洶洶加上清晨強震，總統蔡英文第一時間啟動任內建立的緊急事件應變機制，兩度聽取國安會通報，地震發生後20分鐘確認無重大災情，即透過臉書與社群平台請國人放心。

幕僚指出，這套緊急應變的標準程序運作以來，讓政府團隊的作業井然有序，訊息發布也很精準。

今天清晨5時28分，宜蘭近海發生芮氏規模6強震，最大震度6級。幕僚表示，總統於地震發生後第一時間上午5時30分接獲國家安全會議通報最新地震訊息並報告國軍、警消等單位的災防整備情形；20分鐘後，再次聽取國安會彙報地震後各地受影響狀況，確認無重大災情。

由於利奇馬颱風來勢洶洶，總統特別提醒注意震後可能因為緊接而來的颱風而造成複合性災害威脅，並請國軍全力協助各地方政府後續防救災準備。

上午5時55分及6時24分，蔡總統分別於Facebook、Line群組發布地震相關訊息，提醒國民注意相關防災資訊發佈，並請大家安心。

上午6時30分，行政院蘇貞昌院長趕赴中央災害應變中心了解災防因應情形，蘇貞昌並在災害應變中心防災會報後，向總統報告地震情形與後續颱風防災準備。

針對緊急事件應變程序運作，幕僚表示，地震第一時間，總統與幕僚團隊按照緊急事件應變程序就定位，這是蔡總統上任後才建立的設計，花蓮震災時就開始運作。國安團隊確認災情與進行防救災整備，並就最新情勢向總統報告，幕僚隨後利用總統的社群通路發布最新的地震訊息和總統談話，行政團隊也持續各項防救災準備，讓民眾可在第一時間掌握完整而正確的訊息。

幕僚解釋，以前發生天然災害，總統的角色不明確，蔡總統上任後，檢討了整套作業模式。

幕僚表示，在達到一定震度與損害時，總統就到總統府的狀況室了解災防、國軍各部門的狀況和整備情形，可以有秩序地調度。例如花蓮地震時，前花蓮縣長傅崐萁才在說需要鋼材去支撐倒下的大樓，總統就直接告訴傅崑萁現在已經在路上了。（編輯：黃瑞弘）1080808