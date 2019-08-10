飲料店被逼挺一國兩制 綠：印證中共是流氓政權

（中央社記者溫貴香台北10日電）多家手搖飲料連鎖店表態支持一國兩制，民進黨今天強力譴責，並指印證美國國務院所言「流氓政權」行為；民進黨立委吳思瑤表示，中國的伎倆就是先給方便再勒住業者脖子，國人應看出守護台灣主權的重要性。

針對多家飲料連鎖店表態支持一國兩制，民進黨發言人李晏榕下午發布新聞稿表示，中共近日動作頻頻，不僅是軍事武嚇台灣，也利用經濟手段施壓台灣企業做政治表態，其目的就是想製造人民恐懼、分化台灣社會。

對於中共這樣威逼表態的動作，李晏榕表示，不但印證美國國務院所言的「流氓政權」行為，也驗證國民黨的親中經濟路線無疑是與虎謀皮的危險行為。

對此，民主進步黨予以嚴厲的譴責，也明確宣示民進黨與台灣人民站在一起，捍衛民主自由、抗中保台的決心，唯有堅持民主自由的價值，才能抵抗中共霸權威脅，讓生活在台灣的所有人免於威權恐懼的可能。

民進黨立委李俊俋受訪表示，中國逼飲料店表態支持一國兩制，用這種最無聊的政治手段，國人看得很清楚，店家有店家的選擇，消費者有消費者的選擇，中國此舉只會讓兩岸往來、做生意更困難。

北投尊賢店的飲料業者，決定不再加盟「一芳」，今天結束營業，一週後將以新連鎖店形式亮相。民進黨立委吳思瑤以行動力挺表示，中國對台灣的企圖越來越強，尤其選舉要到了，手搖飲料店被逼表態絕對不會是最後一個，恐怕只會越來越多。

她表示，這就是典型中國以經濟對台灣進行政治壓迫，希望業者能夠站在捍衛台灣的立場，但某種程度，有些業者配合表態也凸顯出業者生存上的困境。

吳思瑤說，中國這種伎倆，就是今天給你很多到中國謀生的方便，明後天就會勒住你的脖子，大家須看清楚中國的本質。今天可以選擇到哪裡做生意的自由，明天可能都沒有，中國此舉更凸顯國人守護台灣主權的重要性。（編輯：楊玫寧）1080810