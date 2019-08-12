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台澎黨主席鄭自才：台灣地位未定是法律狀態

最新更新：2019/08/12 15:08

（中央社記者范正祥台北12日電）8月正式上路使用的南一版新編高中歷史課本第一冊中提及「台灣地位未定論」，引發各界討論。台澎國際法法理建國黨主席鄭自才今天在立法院舉行記者會說，「台灣地位未定」是法律狀態。

已通過審查的南一版高中歷史第一冊課本142頁敘述，「『開羅宣言』與『波茨坦宣言』是否真是中華民國統治台灣正當的來源，已得到許多質疑。」並說：「也有人認為，兩個宣言都僅有聲明或公告的地位，並無正式條約的效力，在此背景下，出現了『台灣地位未定論』的說法。」

這種敘述引發若干人士前往教育部抗議，不過，國家教育研究院重申，尊重出版社多元並陳各方觀點，引導學生思辨。

鄭自才今天在立法院記者會上指出，關於台灣法理地位的說法很多，但他認為，台灣的國際法法理地位就是「未定」，「台灣地位未定」並不是一個「論點」，而是歷史事實，是透過國際法上的法律程序及法律文書，也就是依據日本與48個盟軍成員於1951年9月8日簽署，1952年4月28日生效的「舊金山和約」建構出來的國際法法律狀態。

在記者會上，鄭自才認為，「舊金山和約在設計上就是要讓台澎的法理主權處於歸屬未定的狀態。根本目的就是要讓當時身為中國政權的中華民國政權無法為中國取得台澎主權，以免台澎成為中國內戰的戰場」。

鄭自才說，台澎原是日本的殖民地。在二戰後「去殖民化」的國際共識下，在日本於舊金山和約放棄台澎主權之後，原居在此的台澎住民無疑擁有這塊土地未來的「自決權」，可以行使自決權來建立一個真正屬於自己的國家。（編輯：李信寬）1080812

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