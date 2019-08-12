陳宏昌指韓國瑜抱女人遭圍剿 陳其邁：要有雅量

（中央社記者程啟峰高雄12日電）國民黨中評委陳宏昌指黨提名一個「只會吃喝玩樂抱女人」的人選總統遭圍剿，行政院副院長陳其邁今天說，這是國民黨的家務事，但他覺得還是要有雅量接受不同的意見。

陳其邁下午南下高雄出席橋頭科學園區產學策進會成立大會，接受媒體聯訪時做以上表示。

陳宏昌昨天陪同蔡總統在湧蓮寺參香祈福，媒體報導指出，陳當時說「國民黨提名的韓國瑜令人擔心，在立法院的時候，只會吃喝玩樂抱女人」，韓國瑜競選總部執行長林國正下午率員開記者會表示，這對韓國瑜是嚴重的誹謗與中傷，促陳3天內公開道歉，否則提告；國民黨內還有祭出黨紀處分的呼聲。

陳其邁對此表示，這是國民黨的家務事，但他覺得還是要有雅量能夠接受大家不同的意見，不要動不動就要霸凌別人或者要黨紀處分，這個太可怕，很難想像。

陳其邁話鋒一轉說，高雄市最近淹水，市長韓國瑜假日卻跑去外地跑選舉，這個大家都會有一些看法，但還是要問高雄市民到底怎麼看這件事情，這個才是最重要的，「民之所欲，長在我心，假如無心，那我也無話可說」。

至於桃園日前水災，市長鄭文燦人在日本，陳其邁認為，鄭文燦在日本是因公出國進行公務城市交流，但大家都知道，韓是去選舉，這也要問桃園市市民跟高雄市市民怎樣評價。

陳其邁又說，總不能說像「陳宏昌或趙守博一批評（韓國瑜），就要霸凌、就要罵人家」，作為政治人物本來就是可受公評，應要有更多雅量，尤其救災、防災大家都非常關心，不管中央、地方或首長，都要能感同災民的感受，如果不顧災民的感受而有一些政治口水，大可不必。

他指出，韓若有什麼預算不足的地方，需要中央配合的，「我們全力來配合，這是我們的心情，我們都很關心高雄能夠變得更好」，像橋頭科學園區已開過多次會議，希望能加速協助高雄產業轉型，這是行政院現在正在做的一些事情。

陳其邁強調，「不要藍綠、也不要口水，把高雄做好」，假如能讓高雄城市進步，這當然是大家的期待，所以他常說「心之所在，就是故鄉」，有心就有力，再怎麼辛苦，都要很努力兌現對選民的承諾。（編輯：林沂鋒）1080812