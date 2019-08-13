TIFA逾2年未舉行 外交部盼促成今年召開

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議已2年多未舉行。外交部今天表示，最近有跟美國貿易代表署（USTR）聯繫，盼今年恢復TIFA會議，或至少能在TIFA架構下持續經貿議題的諮商。

有關今年是否召開TIFA會議，外交部北美司司長姚金祥今天在外交部例行新聞說明會回應表示，希望促成今年召開TIFA會議。最近有跟USTR聯繫，盼恢復TIFA會議，或至少在TIFA架構下能夠繼續進行經貿議題的諮商；至於今年美方會派什麼層級的官員來台開會，目前還沒確定。

他表示，TIFA會議是次長級的會議，若美方不是派出副貿易代表來台開會，就不能稱為TIFA會議。台灣仍希望與美國持續進行經貿諮商，包括在TIFA架構下，由其他不同層級的官員來台進行經貿諮商。

他指出，過去2年，雖然未召開TIFA會議，但美國代理助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）都有訪台；台美雙方諮商並沒有中斷，只是未以TIFA會議的形式進行。

TIFA會議是台美間最重要的經貿諮商平台，TIFA會議自2016年10月召開後，即未再舉行。

此外，有關駐美代表處（駐美國台北經濟文化代表處）的更名議題，姚金祥說，政府的立場是，只要能夠適切反映目前台美友好緊密關係作為，政府都有在推動，不過，基於與美方的默契，很多事情是低調進行。（編輯：張均懋）1080813