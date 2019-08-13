中國文攻武嚇 國軍智庫：未來只會多不會少

（中央社記者王承中台北13日電）根據國防部智庫國防安全研究院最新報告指出，中國對台採取軟硬兩手、文攻武嚇策略，以軍演搭配輿論操作，隱真示假、以假亂真，在未來只會多不會少。

中國國防部於7月14日發布「中國人民解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習」，中國官媒「環球時報」引述消息人士稱，「這次演訓可能陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊5大軍種全部參演，是一次高級別、大規模聯合演習」，引發各界評論。

根據國防安全研究院最新一期的報告「中國近期東南沿海軍演的輿情觀察」指出，部分中國傳媒或軍事評論家稱此次演習可直接封鎖台海南部、將進行「反介入/區域拒止」、兩棲登陸演習等，甚至還有消息稱「台灣已經發布教召令，動員全台役男」，這些多屬於臆測，事後證明和事實不符，且中國官方也未公布參演細節，似乎刻意留給外界解讀空間。

報告指出，中國此次在舟山島、東山島附近海域的演訓，演訓範圍未與陸地接壤，推測可能為火炮、海、空軍投彈、火箭軍試射等，雖不能排除測試特定系統，但應無兩棲登陸課目。

報告指出，解放軍在該區演習，與美國宣布對台軍售、總統蔡英文出訪過境美國沒有直接關聯，可能僅是時間上巧合，但若能在巧合的時間點操作成為對台軍事恫嚇，何樂而不為。加上現今媒體、網路訊息傳遞的即時性，媒體經營者追求點閱率等特性，要對台灣產生輿論應非難事。

報告指出，解放軍所關注安全議題包含台灣、東海、南海、印度與北韓等，都涉及到第三國的可能干預，因此建軍備戰除傳統海陸空、火箭軍能力，發展反太空、電子、網路等聯合能力也是重點。未來長期關注中國軍演的重點，應置於例行性、常態性的跨戰區、聯合作戰能力的觀察，以瞭解解放軍的戰力進展。（編輯：楊凱翔）1080813