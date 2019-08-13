中國若想武力犯台 吳釗燮：最終必須對抗中國

（中央社記者石秀娟雅加達13日專電）香港民眾持續示威，抗議中國緊縮香港自治，外交部長吳釗燮近日接受訪問時指出，台灣民眾看到香港的現象，若中國要用武力對付台灣，台灣民眾了解到最終必須要對抗中國。

澳洲廣播公司（ABC）今天播出的「外國記者」（Foreign Correspondent）節目從香港反對港府修訂逃犯條例引發對中國接連抗議，探討中國逐漸擴大武力和野心、加劇對台灣施壓之際，台灣是否會成為下一個衝突點。

吳釗燮在節目中受訪指出，如果你相信民主，台灣民眾已很清楚地表示，「我們沒有興趣和中國統一」。

吳釗燮接著指出，台灣很清楚了解，台灣有責任避免引發戰爭，民進黨政府2016年上任後，「我們採取很謹慎的態度應對中國，我們努力避免中國有用武力犯台的藉口」。

他表示，台灣民眾看到中國加強對香港的控制，如果中國想要武力犯台，「我想人們了解到，最終必須要對抗中國」（fighting against China is the ultimate way to go）。

他表示，從去年開始，中國針對台灣好幾個政府部門發動「不實訊息輿論戰」（disinformation campaign），製造不信任，中國的滲透程度深入，「我們感到憂心」。

節目也訪問日前退出時代力量的立法委員林昶佐。他提到澳洲去年通過防止外國干預澳洲政治的相關法案，「我們想了解其他國家做法」，也希望和澳、美、日對話，建立國際機制。

如果中國以武力犯台，林昶佐說，「像我這樣的人，我們沒有其他選擇。我們不會放棄，因為台灣是我們的家。我們無處可逃，我們必須努力保衛我們的生活方式」。（編輯：林憬屏）1080813