酈英傑：台灣是美國實現印太願景的夥伴

（中央社記者余祥台北15日電）美國在台協會台北辦事處處長酈英傑今天表示，美台安全關係所涵蓋的領域遠比軍售多得多，台灣是美國實現自由開放印太願景的夥伴。

酈英傑出席「台北國際航太暨國防工業展」致詞時表示，過去40年來，注意到台灣不僅熱切尋求必要的平台，以確保自我防衛能力，同時也展現了逐步發展自主國防產業的堅持，今天的展覽就是最佳例證。

酈英傑說，台灣的這些投資，以及台灣持續逐年增加國防預算，以確保國防支出足以滿足自我防衛需求的作法，值得讚揚，期待台灣軍購數字持續成長，以期與台灣面對的威脅旗鼓相當。

酈英傑表示，提到美台安全關係時，大部分人都會想到軍售，但美台安全關係所涵蓋的領域其實遠比軍售多得多，台灣是美國實現自由開放印太願景的夥伴，美台軍隊有著頻繁且實質的專業交流，美台當局機構也協力合作，提升人道援助與救災能力，以因應各項天災人禍。

他指出，上週對地震及利奇馬颱風的應變印證了他們的看法，美國相當肯定台灣世界級的災難應變能力，進而借助台灣這項專才，使台灣能夠透過美台「全球合作暨訓練架構」（GCTF），為來自全印太區域的第三國從業人員提供災難應變的最佳實務訓練。

他說，今年AIT正在全台灣舉辦40週年全年的慶祝活動，每個月份指定一個主題，彰顯美台多元關係中的不同面向。8月是「安全合作月」，他昨天才剛在桃園發表關於「增進美台安全合作」的重要政策演說。

他說，要討論堅實的美台安全合作關係，就不能不提到1979年的「台灣關係法」，奠定了今日美台關係的基礎，也進而催生了美國在台協會。當年「台灣關係法」是在美國國會跨黨派的支持之下獲得通過，今天台灣在美國國會仍享有這樣的跨黨派支持，而這項法案也鞏固美國持續支持台灣保有自我防衛能力的政策。美國的其他承諾暫且不提，僅是這項法案就明訂美國將提供「使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務」。

他說，這項基礎聲明使美國歷來7屆政府都得以維持定期對台軍售的政策，軍售仍然是美台安全合作關係中的重要環節，而他們每一天與台灣當局的合作都在聚焦確保台灣能尋求適當能力抵抗脅迫。

他指出，自2008年以來，美國各屆政府已通知國會總額達240多億美元的對台軍售，包括過去兩個月剛剛通知國會、達22億美元的M1A2坦克及刺針防空飛彈軍售案。迄今為止，單單是本屆政府，就已向國會通知總額達44億美元的對台軍售。

最後，他再次強調，美台安全合作關係及整體關係乃是奠基於人權、自由及民主等美台共享的根本價值，美國今天是、未來也將繼續是台灣真正的朋友，而美國對「台灣關係法」所載義務的承諾，始終堅若磐石。（編輯：蘇志宗）1080815