航太國防供應鏈 蔡總統：已有逾百家廠商

（中央社記者游凱翔、余祥台北15日電）台北國防工業展今天開幕。總統蔡英文致詞表示，國機國造不僅留住研發能量，也為未來打下基礎，藉研發資源引進關鍵技術，並建立航太供應鏈，現在已超過百家供應鏈廠商。

兩年一度的台北國際航太暨國防工業展工業展今天至17日在台北世貿中心一館登場，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，適逢政府推動國機國造、國艦國造等國防自主政策，展出內容備受外界關注，蔡總統、美國在台協會處長酈英傑、外貿協會董事長黃志芳、經濟部工業局長呂正華等人出席。

蔡總統致詞表示，台灣的航太產業從西元2016年突破新台幣千億元大關，到去年已超過1200億元，加上外商來台持續加碼訂單，航太出口產值成長已超過60%，這些好成績代表台灣受到國際肯定。

蔡總統說，今天也邀請美台商業協會主席史麥克（Michael R. Splinter）、美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）參加台北國防展的開幕典禮，並一起推動航太產業發展，而她上任後也將國防航太產業列入5+2產業創新計畫，透過政府的力量增加民間動能。

蔡總統表示，這三年來從國機國造的推動提升航太技術，也堅持高教機就是要國造，不僅把訂單留在國內、留住研發能量，更替未來打下基礎，藉由提供研發資源引進關鍵技術，建立航太國防產業供應鏈，現在已超過百家的供應鏈廠商，也與國外夥伴建立起國際關係，並取得20項以上的航空認證好成績。

蔡總統最後也說，此次展覽中還有另一項焦點，就是無人機。隨著科技發展無人機的運用也越來越廣泛，例如攝影、測繪、勘災、噴灑農藥等，為鼓勵無人機的研發，未來她也將修改相關法規讓無人機發展更加順利，並在未來讓航太與無人機持續緊密合作、擴大競爭力讓產業更加蓬勃發展。

此次的台北國防展共有4個亮點，分別是由軍備局研製、搭載81公厘迫砲系統，預計年底作戰測評的八輪雲豹甲車M2樣車；由中科院研製，已具備作戰能力並預計在6年內生產104架「劍翔」反輻射無人機，並展出載具及發射箱；強化推力、結構增強、彈藥掛載能力增強的新型騰雲大型無人機，預計年底出廠、明年1月研發測評；以及預計9月26日舉辦出廠典禮的新式高教機的裸機模型。（編輯：黃國倫）1080815