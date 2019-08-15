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韓國瑜指遭監控 蘇貞昌：國家機器很忙沒空搞他

最新更新：2019/08/15 15:17

（中央社記者顧荃台北15日電）高雄市長韓國瑜在峇里島打麻將照片流出，韓國瑜希望不要濫用國家機器緊盯他。對此，行政院長蘇貞昌今天說，「國家機器很忙，沒時間搞他（韓國瑜）」。

韓國瑜今天說，春節期間在峇里島度假打麻將的那兩張照片畫質十分清晰，不是一般手機拍的，非常專業，他驚覺是不是有人在跟蹤他，希望國家機器跟國家資源不要濫用，一路緊盯他的目的何在？

蘇貞昌下午出席行政院普渡後受訪時表示，公眾人物做什麼事，難免都會有人看到，公眾人物被檢驗也是最基本、應該的。「國家機器很忙，沒時間搞他（韓國瑜）」。

媒體詢問，國民黨中常會昨天通過，未來若有惡意攻擊韓國瑜，應開除黨籍，對此，蘇貞昌有何看法。

蘇貞昌表示，有時候如果講真話不中聽，不一定是壞話，國民黨如果要變好，就要聽得進去，有些逆耳卻是忠言。開除資深黨員並不一定能團結一個黨，開除講真話的人，並不會讓大家不敢講真話，反而讓大家覺得你聽不進真話。

對於傳出韓國瑜要求基層員警巡視工地，蘇貞昌說，員警應該是負責治安，不是工安，不應該把警察當成免費，他從來不會叫警察去做不是警察業務的事，不要這樣操警察，警察有警察的專業，應該要尊重。

另外，台北市長柯文哲昨天諷刺總統蔡英文寫臉書救不了國家，蘇貞昌回應，國政千緯萬端，總統是國家元首，用各種方法讓民眾知道，這是應該的，也是天經地義的。台灣民主、自由、開放，民眾才能看到國家元首在做什麼，極權國家的國民恐怕就沒有這種福氣。（編輯：楊凱翔）1080815

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