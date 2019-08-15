總統：明年選舉很關鍵要自己當主人還是被統一

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天表示，明年總統選舉很關鍵，2020年要繼續維持民主自由生活方式、保有自己當主人的主權，還是要走向一條逐漸被統一的道路，在這個關鍵時刻，絕對不能做錯決定。

總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰出席下午在星靚點花園飯店舉行的「DPP姊妹幫回娘家」座談會，總統在總統府國策顧問黃承國和卓榮泰陪同下，在一片加油聲中進場，受到現場500位DPP姐妹熱烈歡迎。

總統致詞表示，姊妹們回娘家就是要重新整隊，在最後150天要全力衝刺，這群娘子軍衝刺起來蠻恐怖，只要姊姊妹妹出現一定很熱鬧，請大家全力衝刺，拿出所有力量，把支持的力量撐到最大。

總統表示，台灣確實是一個很自由、民主且多元的地方，現在大家看到香港發生的事情，很多台灣人也會有些憂心，將來是不是能夠永遠有自由、民主的生活方式，傳給年輕人及子孫。

她說，只要蔡英文當總統，大家就不需要擔心，明年1月的選舉很關鍵，2020年就要決定，台灣是要繼續維持民主自由生活方式、保有自己當自己主人的主權，還是要走向一條逐漸被統一的道路，在這個關鍵時刻，絕對不能做錯決定。

總統拜託姊姊妹妹3件事情，第一，在場每一位都是蔡英文的分身，蔡英文只有一個，但需要爭取更多選票，所以大家要幫忙宣傳執政團隊為台灣做了哪些事情、照顧了哪些人。

第二，請大家加入蔡英文及民進黨的臉書及line。第三，若是有人傳假訊息、抹黑民進黨、或是扭曲事實，請姐妹們一定要站出來，將這些不實的傳聞及訊息作最快速的澄清。

總統表示，謠言會影響選民的抉擇，私下場合聽到謠言要有警覺馬上告訴執政團隊，第一時間做澄清，消滅謠言。

總統說，不論是總統府、行政院、民進黨與民進黨立法院黨團都非常團結，2020關係台灣的未來，這也是民進黨有史以來最團結的時刻，總統一定要過關，國會要過半，大家一起來努力。

卓榮泰致詞呼籲與會者，選舉剩下150天，讓台灣女性撐起半邊天，和平穩定再4年。

卓榮泰說，一個家庭要維持很困難，他這幾個月在中央黨部也是一樣，但最難維持的還是國家，最辛苦的還是台灣總統。（編輯：楊玫寧）1080815