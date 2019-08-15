馮世寬16日接任退輔會主委 內部提改革建議

（中央社記者游凱翔台北15日電）前國防部長馮世寬明天將正式接任退輔會主委；另外，退輔會今天表示，召開多次會議後已提出退輔會及轉投資事業的17項改革建議，將交由馮世寬拍板定案。

國安局私菸案爆發後，前國軍退除役官兵輔導委員會主委邱國正臨危授命接任國家安全局長，行政院5日發布新聞稿宣布，主委遺缺由國防安全研究院董事長、前國防部長馮世寬接任，據了解，馮世寬將於明天正式上任。

退輔會晚間發布新聞稿表示，代理主委李文忠日前要求各處及所屬機構全面檢視經營業務，經召開8次會議後，在今天提出17項改革建議，並分為「積習改革」及「制度改革」2部分，將交由馮世寬拍板定案。

積習改革部分，退輔會表示，各級首長、主管或轉投資事業經理人支用特支費、公關費或業務費，尤其是轉投資事業經理人，必須是基於公務及業務需要，無關者不得支用，若違反將檢討撤換。

另外，退輔會同仁也不得接受被服務榮民眷屬的財產及遺產，違者將調職、記過或移送法辦；不得接受部署、廠商等利益關係人邀宴、饋贈，但民俗節慶不在此限；長官及上級機關到所屬機關督導、視察，除車輛接送外，不得在機關外迎接、歡送。

制度改革部分，退輔會表示，基於性別平等，人事升遷必須將合格的不同性別同仁同時提報，確保女性同仁權益；醫院人事方面，榮民醫院總院副院長以下人事，將由各榮總自行決定報會核備，各榮總應於一個月內建立專業評鑑、甄審制度，以杜絕外界關說。

退輔會指出，有關農場住宿、門票、餐飲及農特產品銷售優惠，未來將區分為榮民、同仁（含退休同仁）、公務、業務推廣等項目，明確訂定優惠對象、項目及折扣。

另外，為降低採購違失，採購人員晉任以具專業證照者優先，另為避免新手不熟悉業務、法令，採購人員任期不得低於一年，每年採購金額達一定金額以上機關，將建立定期輪調制度。（編輯：楊凱翔）1080815