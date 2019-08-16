香港反送中續升溫 總統17日前進台中主攻護主權

（中央社記者溫貴香台北16日電）香港反送中抗爭行動升溫，總統蔡英文週末行程滿檔，明天將前進台中開講，主攻守護台灣主權，18日則計畫回防北部，出席桃園市硬頸客家峰會，搶攻客家選票。

近日國際情勢瞬息萬變，香港反送中抗爭行動持續升溫，一連三天有多場大型示威活動，據了解，目前中國大陸深圳至少有一萬名武裝警察部隊隊員在戒備，隨時可以到香港處理「反送中」的示威活動。

美、日、越南等國紛紛發出對香港的旅遊警告，美國總統川普更要中國以人道方式解決香港問題。

在國內政局部分，因國民黨總統參選人韓國瑜打麻將深陷誠信危機。

在「韓流」難發威情況下，蔡總統繼上週進軍高雄市固守綠營票倉後，本週末也行程滿檔，17日總統揮軍進擊台中市，且兵分三路，除了「拚經濟」參訪西屯區工業區行程、到宮廟參拜祈求國泰民安外，最重要是「顧主權」，辣台派前進台中市開講「守護台灣主權」。

總統強調明年選舉非常關鍵，決定台灣繼續維持民主、自由的生活方式、保有自己做主人的主權，還是要走向一條逐漸被統一的道路，關鍵時刻一定不能做錯決定。

結束辣台派開講後，總統將出席「國際同濟會台灣總會第45屆全國年會開幕典禮暨第43屆全國十大傑出農業專家表揚活動」。

民進黨立委黃國書表示，總統在香港反送中持續升溫加上「韓流」被困的情況下進擊大台中對於民進黨選情是有幫助的，蔡總統在年輕族群中相當有魅力，對區域立委而言，2020這場選舉除了總統的加持外，個人的選區經營非常重要。

黃國書說，去年九合一選舉失敗，台中也失去執政權，但近來因韓國瑜爭議不斷，加上民進黨執政成效與反送中議題發酵，整個局勢出現新變化，民眾也會開始思考與比較，誰能穩健帶領台灣，因此總統在台中市民調支持度回溫，但台中市到底能拿下幾席立委，他認為仍須謹慎以對。

雖然18日鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲與前立法院長王金平三人合體戲碼已經確定破局，18日蔡總統仍會依照既定行程，到桃園市與民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、客委會主委李永得等人出席「2019硬頸台灣客家峰會開幕式」，搶攻桃園客家票。（編輯：林興盟）1080816