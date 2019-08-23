台灣軟實力國際研討會 日媒關注總統大選

日本亞洲調查會22日在東京舉辦國際研討會，探討台灣軟實力魅力，中央社社長張瑞昌（前排左起）與日本學者野嶋剛、小笠原欣幸出席。站立者是每日新聞社論室專門編輯委員坂東賢治。中央社記者楊明珠東京攝 108年8月22日

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本「亞洲調查會」昨天在東京舉辦國際研討會，邀請中央社社長張瑞昌、日本學者小笠原欣幸等人探討台灣軟實力的魅力，日媒報導台灣的民主化，且關注明年總統大選。

日本一般財團法人亞洲調查會昨天在日本記者俱樂部舉辦以「現代台灣社會的變遷－社會的意識變化與軟實力的魅力」為題的國際研討會。

研討會由張瑞昌、東京外國語大學大學院總合國際學研究院准教授小笠原欣幸、記者暨大東文化大學特任教授野嶋剛、每日新聞社論室專門編輯委員坂東賢治擔任與談人，由亞洲調查會常務理事吉田弘之擔任司儀。

日本每日新聞報導，這場研討會探討台灣民主化的進展以及在台灣認同感增強之際，台灣向全世界發聲的能力日益增強的現況。

報導說，張瑞昌在說明台灣的民主化的進程時指出，台灣已培育以自由與民主為養分的土壤。有關香港「反送中」示威抗議活動，他認為這向全世界證明了中國「一國兩制」的失敗，獨裁與民主主義是不可能共存的。

野嶋指出，受到中國影響力擴大的影響，台灣在國際社會更加孤立，但在蔡政府執政下，台灣成為亞洲第一個通過同婚合法化的國家，加上推動非核家園等努力，在亞洲扮演領頭羊的角色，存在感漸增。

小笠原分析台灣明年一月總統大選選情，言及美國川普政府決定出售F-16V戰機給台灣的影響指出，美國如果真心挺台灣的話，如何讓這點融入選民的意識將是關鍵。下屆總統大選，選民將被迫思考比以前更多。

日本電視台新聞網（NNN）報導，這場國際研討會探討到台灣明年一月的總統大選。研討會上，專家指出，正值中國與美國對立之際，台灣應選擇走什麼路是選戰最大的焦點。

報導說，明年一月的總統大選，執政黨民主進步黨候選人是現任總統蔡英文，最大在野黨國民黨決定提名高雄市長韓國瑜。此外，鴻海公司創辦人郭台銘、日前組新政黨的台北市長柯文哲的動向也備受關注。

小笠原指出，美中對立將對台灣明年一月的總統大選造成影響，中間選民將思考台灣該何去何從，這是左右這場總統大選最重要的焦點。

他說，美國決定出售F-16V戰機給台灣，對於走親美路線的蔡政府來說是有利的，但與蔡政府對立的中國為了阻止蔡總統連任，勢必會做出很多動作。（編輯：陳永昌）1080823