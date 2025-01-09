談台灣2025情勢展望 小笠原欣幸：整體運作穩定

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）日籍學者小笠原欣幸談台灣2025年情勢展望，指民進黨在立法院席次未過半，總統賴清德面對嚴峻政局壓力，但行政院長卓榮泰發揮預期功效，讓日常行政領域等整體運作穩定。

獲聘為國立清華大學榮譽講座教授的小笠原欣幸今天在臉書Facebook發文表示，他接受日本媒體「東洋經濟」邀稿發表一篇專題，從台灣內政、兩岸關係等面向展望2025年的台灣情勢。

小笠原欣幸說，賴清德政府去年5月上任，儘管民進黨政府進入第3個任期，但執政黨在立法院席次未過半，呈現行政與立法間的分立情勢，朝野對立日趨激化，民意支持度也大致呈現五五波，使政局陷入膠著狀態。

小笠原欣幸說，儘管賴清德面對嚴峻政局壓力，但情況尚未糟到完全無法施政，卓榮泰發揮預期功效，在經濟政策等日常行政領域，整體運作仍算穩定。

談及民眾黨動向，小笠原欣幸指出，雖柯文哲日前辭去民眾黨黨主席一職，但與國民黨合作的既定「藍白合」路線應不會有太大改變，民眾黨過去1年支持度銳減，如今所剩多是忠誠度極高的基本盤。

小笠原欣幸表示，民進黨內部近期傳出鎖定在選區根基較薄弱的國民黨立委發起罷免投票，成功罷免後再於補選中拿下6席，即可奪回國會過半席次。面對此局面，國民黨可能以罷免投票作為反制，也以「反對廢除死刑」公投對抗。

談兩岸關係，小笠原欣幸表示，賴清德曾指「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，去年10月也提「中華民國祖國論」，認為意在迎合台灣民意普遍支持的維持現狀，以擴大民進黨的支持基礎。

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小笠原欣幸指出，中國對台灣內部的滲透工作十分活躍，根據台灣國安局統計，去年1年間中國針對台灣網路空間所刻意散播的爭議訊息高達215萬則，意圖在台灣散布中國的宣傳，並打擊美台關係。

有關美國對兩岸關係之影響，小笠原欣幸說，美國拜登政府的對中國的嚇阻政策和強化美台關係已產生一定成效，使得中國促統動作停留在口號層面，川普二度上任將是很大變數，中國必定會極其謹慎觀察美國新政府的動向。（編輯：方沛清）1140109