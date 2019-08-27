三腳督選情激烈 高市府機要將進駐競選總部

（中央社記者余祥、王淑芬台北27日電）知情人士指出，隨著大選逼近，國民黨總統參選人韓國瑜競選組織勢必會因應局勢擴編，也會向高雄市府借將，部分年輕的市府機要將會進軍競選總部，借重年輕人對於新媒體操作和創意發想的長才，為選戰加分。

外傳高雄市政府觀傳局長潘恒旭也將進駐競選總部，知情人士並未證實，但他也指出，潘恒旭打選戰比當官更合適，若進軍競選總部一點也不意外。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，目前沒有潘恆旭加入選辦的消息，選辦如果有確切的人事調整，也將正式對外公布。

高雄市政府新聞局表示，關於媒體詢問基進黨對於高雄市政府人事異動的說法，純屬臆測，多屬不實謠言，如有人事異動訊息，高市府會正式發佈。

對於記者詢問是否會有人事異動，潘恒旭表示，「不會」。

外傳鴻海創辦人郭台銘將與前立法院長王金平、台北市長柯文哲結盟已經確定成形，郭台銘將在9月宣布參選，展開連署。郭幕僚蔡沁瑜今天表示，郭台銘還在慎重思考是否參選，未來的連署方式也是團隊在評估的方向之一。

國民黨總統參選人韓國瑜陣營面臨內憂外患，國民黨務人士日前分析，只要重整競選腳步和節奏，韓民調仍有機會止跌回升。

在發言體系方面，知情人士指出，韓陣營定調，日後韓國瑜本人只回應總統蔡英文層級的問題，其他的議題或是攻擊就交由競選團隊、發言人等回應，避免失焦。

此外，目前韓國瑜的國政顧問團已經成軍，為各項政見獻策，知情人士指出，未來韓國瑜假日的競選下鄉行程，將結合政策論述，營造話題和新聞性。

在組織架構上，知情人士指出，這部分要一步一步來，目前韓國瑜的競選辦公室都設立完成，南部由執行長林國正坐鎮，北部有副執行長立委參選人孫大千和現任立委許淑華，近日也成立了中部和南部辦公室，分別由立委顏寬恒、台南市黨部主委謝龍介擔任副執行長，負責協助韓國瑜的選舉事務。

因應近日許多「黑韓」訊息，韓國瑜陣營北辦除了已經設置的策略、議題小組，負責揭發弊案和議題辯護等，也將成立新聞、動員、法律小組，進行新聞監看、資料搜集或是澄清不實消息， 對不實的指控全面提告；在輔選方面，知情人士說，各種後援會都已陸續成立。

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千今天接受廣播專訪時也說，目前競選架構已逐漸建立，大家會從這樣的競選組織看見一個團結的國民黨，的確可能有些人的情緒還需要平復，但至少已經初步整合了大部分的政治力量。（編輯：蘇龍麒）1080823