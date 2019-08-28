卓榮泰：國民黨產不處理 永遠沒有公平競爭

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨主席卓榮泰今天說，假如國民黨持續坐擁鉅額的黨產，不予處理的話，台灣政黨政治，將永遠沒有公平競爭的那一天；國民黨立委說「2020票投國民黨，全部改回來」，這句話要當作民進黨最大警惕。

民進黨今天召開中執會，中執委共有39人，須過半出席才能成會，但今天僅有15位中執委出席，未達開會人數。因未成會，僅進行專案報告，未進入徵召提名案討論。

民進黨今天邀請南台科大財經法律研究所教授兼所長羅承宗專案報告「黨產會三週年現況與未來」。

民進黨發言人薛呈懿會後轉述卓榮泰談話指出，假如國民黨持續坐擁鉅額的黨產，不予處理的話，台灣政黨政治，將永遠沒有公平競爭的那一天。

卓榮泰說，自從2016年8月立法院通過黨產條例、不當黨產處理委員會成立之後，3年來，黨產會共作成15個行政處分、認定8個附隨組織，總計共新台幣688億不當取得財產，目前僅追回1239萬9008元，相當不成比例。

他說，黨產會的追徵、命國民黨移轉不當黨產的處分，全遭法院停止執行，甚至還指黨產條例違憲，要求停止訴訟程序並聲請釋憲，令人遺憾。如何讓社會大眾充分理解追討黨產對民主政治的重要性，是目前最重要工作。

卓榮泰表示，明年大選，攸關台灣民主未來的發展。有國民黨立委說「2020票投國民黨，全部改回來」，這句話要當作民進黨最大的警惕。台灣民主不走回頭路，黨產必須追查清楚，一起努力。（編輯：鄭雪文）1080828