致詞冒出晶晶體現場笑翻 蔡總統：我沒影射任何人

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天透過臉書貼文指出，她今天出席「TEDxWeekend Taipei啟動會議」，TED讓許多優秀的人透過演講分享idea以及人生的體驗，表達對公共議題的關注，所以，「這次可以被TED邀請，我真的覺得very honoured。」

高雄市長韓國瑜日前到美國商會演講時中英夾雜，事後被網友戲稱為「晶晶體」上身。蔡總統今天出席「TEDxWeekend Taipei啟動會議」，致詞時也中英夾雜，引起現場哄堂大笑。

她表示，TED讓許多優秀的人，透過演講分享idea以及人生的體驗，表達對公共議題的關注，「所以，這次可以被TED邀請，我真的覺得very honoured。」

蔡總統話鋒一轉說「現在是不是不能把中英文用在一起？」引起現場大笑，她接著加碼表示，「我沒影射任何人，不要笑成這樣子。」

不過，她在臉書表示，如果在國外生活過，用不同的語言學習，難免會這樣。中英參雜不是重點，重點是台灣的創新來自於民主、自由，每個人都可以暢所欲言、激發創意。「我保證，我會替大家守住這份自由。」（編輯：林興盟）1080828