吳釗燮投書義國大報 籲聯合國向台灣敞開大門

（中央社記者黃雅詩羅馬28日專電）義大利羅馬第一大報訊使報（Il Messaggero）今天刊登外交部長吳釗燮投書，呼籲聯合國讓台灣參與9月17日在紐約舉行的聯合國大會。

投書指出，今年7月，中華民國總統蔡英文在會見友邦常駐聯合國代表時重申，2300萬台灣人有權參加聯合國體系，卻因中國將台灣視為領土的一部分，用否決權將台灣排除在聯合國之外。但台灣仍一直致力與全球夥伴合作，以實現聯合國永續發展目標（SDGs）。

吳釗燮表示，台灣是一個成熟的民主國家，在實現SDGs方面獲得很大進展，並向有需要的國家提供援助。然而由於政治干預，台灣仍然繼續被排除於相關會議、活動之外，這已經嚴重損及SDGs的基礎精神，亦即需要所有國家與人民參與的夥伴原則。

吳釗燮重申，台灣有能力也有意願分享成功經驗，並進一步對達成聯合國永續發展目標的集體努力做出貢獻。

吳釗燮表示，近年來，台灣對太平洋、亞洲、非洲、拉丁美洲和加勒比海的夥伴國家提供發展援助及合作計畫，在2018年當中，台灣與39個國家針對SDGs相關領域進行合作計畫。

吳釗燮強調，考量台灣豐富的經驗及貢獻，禁止台灣分享有助改善國際局勢的重要資訊，實在荒謬至極。

吳釗燮表示，1971年聯合國大會通過的第2758號決議，常遭引用作為排拒台灣於聯合國之外的法律根據，然而，這個決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分。

吳釗燮表示，事實上，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府才能代表2300萬台灣人民。令人感到遺憾的是，聯合國持續不當引用及錯誤解釋2758號決議，以正當化排除及孤立台灣的錯誤作為。

吳釗燮在結論指出，如果聯合國確實有意增進包容，並達成全人類永續發展，就應向台灣敞開大門。（編輯：馮昭）1080829