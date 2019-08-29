被問是否遲早被開除 王金平笑答順其自然

（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨主席吳敦義今天指出，參與總統選舉連署就可能觸及黨紀。媒體詢問前立法院長王金平被開除黨籍是不是遲早的事，他笑著回答，順其自然。對於鴻海創辦人郭台銘若登記連署會不會力挺，他表示，現在還沒談到這個。

外傳鴻海創辦人郭台銘可能在9月17日連署申請截止日前宣布參選總統，面對國民黨可能分裂，基層呼籲開鍘郭、王聲音不斷。國民黨中常會昨天通過黨員行為規範，若黨員自行登記競選一律開除或撤銷黨籍。吳敦義今天針對若郭台銘、王金平參選總統何時黨紀處分表示，可能只要開始進行連署，有違紀就會觸犯黨的規矩，當然依規定處理。

王金平在受訪時則對此表示，大家都應該尊重，這是黨應遵循的規範；對於考紀會有意更改黨員行為規範，將助選也納入黨紀處分，王金平說，大家都要遵守黨中央通過的規範，沒遵守就黨規處理也是應該的。

面對國民黨稱全力整合，是否已與他接觸，王金平表示，黨中央怎麼運作他沒消息，但從來沒跟他接洽見面；現場記者追問，會不會哪一天開除黨籍是遲早的事，王金平笑說，順其自然。

外傳郭台銘可能中秋節宣布參選，王金平則說，他不清楚，與郭台銘也沒聊到過，但中秋節剛好是受理連署的時候，當然是敏感時間。

對於郭台銘若登記連署會不會力挺，王金平表示，現在還沒談到這個。

對於近期是否再啟動郭柯王三方會談，王金平說，等郭台銘回來再說。此外，王金平也談到，他和郭台銘都沒有與親民黨主席宋楚瑜見面；至於會不會與親民黨合作，這要問郭台銘。（編輯：蘇志宗）1080829