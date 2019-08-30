時力新任秘書長出爐 徐永明：拚8席不分區立委

（中央社記者王揚宇台北30日電）時代力量今天公布新任黨務主管，包括1位秘書長、3位副祕書長。時代力量黨主席徐永明說，這4人的平均年齡僅31.5歲，未來也會組選舉應援團，力拚2020年選舉拿下政黨票250萬票、當選8席不分區立委。

徐永明今天與時力前黨主席黃國昌、邱顯智共同舉行記者會，公布黨務暨選舉助選應援團團隊名單，也宣布選舉列車啟動。

徐永明說，新任秘書長由曾參選台中市議員、時力台中黨部副執行長的吳佩芸接任，組織副秘書長為桃園市議員簡智翔、政策副秘書長為基隆市議員陳薇仲，行政副秘書長是前發言人簡嘉佑。

徐永明表示，吳佩芸雖然年輕但資歷豐富，而新任祕書長、副秘書長4人的平均年齡僅31.5歲，非常年輕；時力黨務團隊就位後，未來會組成選舉應援團，目前期待由邱顯智接任應援團團長。

徐永明說，明年大選時力會強化政黨票的爭取，將以200萬票撐出6席不分區立委席次、250萬票當選8席不分區立委席次的選舉目標邁進，而挑選不分區名單的標準很簡單，就是要讓社會覺得非常優秀的人士進入立法院，大約在10月下半旬會有比較清楚的資訊。

邱顯智指出，這個團隊不只是有地方黨部的經驗，每個人也有選舉經驗，期待時力在徐永明的帶領下有好的成果，黨需要他的時候會義不容辭，會以各種形式協助大家打贏選戰。

另外，時代力量將不分區立委高潞．以用除名，高潞不服，提出黨內救濟，另向法院聲請定暫時狀態假處分及確認黨員資格存在訴訟，而台北地方法院今天駁回聲請及訴訟，全案還可上訴及抗告。

徐永明表示，時力將於9月3日開仲裁委員會，如果有清楚仲裁決定，會行文給中選會。（編輯：郭萍英）1080830