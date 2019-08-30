薄瑞光：台美關係朝穩定正常化發展 符美國利益

（中央社記者沈朋達台北30日電）美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光今天表示，台美關係近年朝「穩定正常化」發展，美國會以符合自身利益方式與台灣交往。他透露，9月可能將有中國的領導團隊到訪華府。

美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond F. Burghardt）30日在「當前中國大陸的發展與挑戰」的專題演講中，做上述表示。

薄瑞光表示，台美關係一直有所起伏，但目前華府與台北的關係可說是「非常非常好」，美國國會對台灣的支持力度也相當強。

他提到，從小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）擔任美國總統時代，就有許多人致力於台美關係的「穩定正常化」（steady normalization），北京也注意到雙方正創造「近乎國與國的關係」。他形容台美關係是「假裝沒關係，實際上卻有關係」。

薄瑞光也表示，自己告訴北京朋友，台灣是國際社會的重要角色，美台之間也有許多經濟社會交流，因此，美國會以符合自身利益的方式與台灣交往。

對於中美關係，薄瑞光表示，雙方目前並非完全斷訊，仍透過使館等方式持續溝通。他透露，9月可能會有中國的領導團隊到訪華府，「我賭它會發生，別問我為什麼」。

他指出，目前中國在解讀美國的戰略上存在困難，美國應有清楚戰略，「不只跟中國說我們要什麼，自己也要清楚我們要什麼」，如此，才能幫助溝通的進行。（編輯：林克倫）1080830