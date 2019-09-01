出席警大校慶 蘇貞昌勉勵抵抗誘惑自我精進

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）行政院長蘇貞昌今天出席中央警察大學83週年校慶暨開學典禮，他除了頒獎表揚傑出校友暨頒授年級章，也勉勵學生抵抗誘惑自我精進，政府會從制度面、政策面及資源面給予支持。

蘇貞昌致詞表示，一路走來，警察在國民心中越來越好，這是歷任校友及在校同學掙來的榮譽，也因為各治安機關同仁的努力，讓人民對警察的好感不斷提升，今年警大的新生考試，全國有3000多人報名，並擇優錄240名，除了恭喜也肯定學生的志氣及為國為民努力的決心。

蘇貞昌指出，前幾天警察同仁在嘉義緝獲擁強大火力的通緝犯；昨天更遠赴伊拉克為一名母親迢迢萬里的抱回小孩，這樣的成果，有賴平日努力、認真學習、精通外語，做好國際聯繫，以及良好的組織默契、團隊同心合力，才能讓小孩回到母親的懷抱。

蘇貞昌說，警察之所以有力量，是因為國家用制度、政策、資源來支撐，以及全國同胞努力支持，也是每一個警察機構及同仁，平日盡心盡力努力的成果。這是制度性、知識性、組織性3方面連接而成的，政府也會從制度面、政策面及資源面支持。

蘇貞昌除了恭喜警大新生加治安行列，也期許學校師長要讓同學們得到知識面的長進、制度面的了解，到人格的養成，讓警察這2個字在國人心目中持續增加好感度及敬意。擔任長官的要以身作則，提攜後進、身先士卒，同學們更要有志氣，能夠抵抗誘惑並自我精進。

蘇貞昌也藉此機會，代表總統蔡英文表示對警大的肯定與敬意，同時也鼓勵學校照顧好每一個同學，他希望同學們能繼續努力，讓國家因為有警察，國力更堅強，人民更安居樂業，公權力更有效力也更到位。（編輯：林沂鋒）1080901