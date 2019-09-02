駁斥換瑜 韓國瑜：除非國民黨中央黨部腦袋進水

（中央社記者王淑芬高雄2日電）國民黨總統提名人韓國瑜今天透過直播駁斥外傳國民黨「換瑜」說法，他說，有可能是「假新聞」；不然就是「國民黨中央黨部腦袋進水」。

韓國瑜在中午「黑韓無極限公平正義是底線」直播時間親自上線說明近日外傳的「韓國瑜自殺」、「高市府招商成果零元」、「國民黨要換瑜」等說法。

外傳國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀密會國台辦，提出更換黨總統參選人韓國瑜的計畫，張顯耀稍早已回應「絕無可能有換韓的可能性」。韓國瑜透過直播也說明黑函流言，他說，這種傳言只有兩種可能，一種是假新聞；如果是真的「我不相信」。

韓國瑜說，吳敦義在政壇歷練幾十年，如果國民黨中央黨部真的這樣做，那是國民黨中央黨部「腦袋進水」、「腦袋壞掉了」。

韓國瑜表示，國台辦沒有投票權，國民黨怎麼派人去溝通；自己的立場是「2020是台灣人民投票決定未來」、「保護中華民國、愛惜台灣人民、反對台獨」。他也聲明保護中華民國，對於港、澳的一國兩制「我絕對不接受」；他說，對國民黨派員到國台辦溝通一事「我不相信」。

另外，「Wecare高雄」一早在臉書（Facebook）貼文韓國瑜招商靠一張嘴，上任9個月促參開發招商零元。「Wecare高雄」發起人尹立指出，前市府在2015年10月與台電合作成立開發多功能經貿園區土地推動小組、2016年2月雙方意朝公辦都更方式辦理開發及招商，還提及2018年6月，高市府公告台電特貿三招商、2018年7月也在台北及高雄舉辦招商說明會等；他說，前朝苦工做完，韓市府撿現成又公告一次。

韓國瑜在直播中也駁斥Wecare高雄抹黑，批評有心人士唱衰高雄。

都發局由局長林裕益帶隊在台北君悅酒店舉辦首場招商說明會；「特貿三」南、北兩基地要採「設定地上權」及「權利變換」方式開發，估計投資規模超過新台幣265億元，可創造4000個就業機會等。

辛苦招商遭Wecare高雄指韓上任後至今促參招商零元。市府新聞局透過媒體群組發布新聞稿駁斥。市府指出，市府今年來招商累積金額上看新台幣2430億元，綠營特定人士誣指韓國瑜上任來「招商零元」，完全是閉著眼睛造謠抹黑。

依市府提供數據，已簽約和已辦理的促參案有27案，預估民間投資金額超過590億元，已簽約促參案有「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」及「鳳山運動園區OT案」等兩案，預計民間投資金額19.5億元等。(編輯:孫承武)1080902