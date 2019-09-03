內政部：數位身分證由中央印製廠印製符合採購法

（中央社記者顧荃台北3日電）媒體報導指中央印製廠未經公開招標，即取得印製數位身分識別證標案，內政部今天表示，基於嚴謹、安全控管國民身分證，以限制性招標委託中央印製廠印製，符合政府採購法規定。

內政部規劃明年10月起換發印製數位身分識別證（New eID），鏡週刊報導，數位身分證原訂投入新台幣40億元預算，今年10月公開招標，卻在6月改為限制性招標，直接由曾印錯55萬本護照、出過大包的中央印製廠得標。

內政部下午透過新聞稿表示，國民身分證為民眾至關重要基礎證件，又為外交部核發護照及其他公務機關、民間機構受理民眾申請案件、核發各類證照審核身分依據，其真偽與安全控管，和中華民國晶片護照同等重要，並關係到台灣在國際上免簽證待遇，鑑於新身分證攸關國家安全及國際形象，其印製事宜，非屬一般印刷品。

內政部表示，現行紙本國民身分證空白證、鈔票及晶片護照等政府安全文件，均由中央銀行內部單位的中央印製廠獨家製造與供應，該廠擁有多項防偽專利技術，於防偽印刷領域耕耘70餘年，且場域安全，具承製國家等級文件經驗及安全管控能力等條件，國際間許多國家如德國、法國身分證明文件均由國家級印製廠承製。

內政部說，因此New eID的印製案，依政府採購法第22條第1項第2款規定，採限制性招標委由中央印製廠承作，一切招標程序均依政府採購法規定辦理。

內政部說明，New eID採集中製卡方式，並規劃嚴格管制的安全製發場地，系統採封閉式作業，並在內政部監督管理下由中央印製廠專責人員進行印製、品檢、包裝等工作，又該廠人員為國營事業員工，受相關法規的拘束，更能保障民眾個人資料安全。

內政部指出，New eID的製發涉及製卡面及系統面，製卡部分，因考量場域、人員掌控、防偽技術、個人資料保護等安全因素，因此依政府採購法限制性招標規定，於6月14日委由中央印製廠辦理空白卡片及印製採購事宜；系統建置部分，將待完成細部規劃內容後，預計108年10月起至109年9月辦理招標及系統建置開發工作，109年10月開始發行作業。

內政部表示，中央印製廠僅負責New eID的印製作業，中央印製廠為使New eID空白卡及製卡設備等招標作業公開化及透明化，參照「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」規定，於108年8月26日將招標文件登載於政府電子採購網，徵求廠商或民眾意見，閱覽期間自8月26日至8月30日止，如對中央印製廠招標文件的相關意見，可於9月4日前提出，中央印製廠預定於9月5日辦理公開說明會聽取廠商意見。（編輯：李信寬）1080903