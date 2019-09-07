索羅門外長來台訪問 外交部：深化兩國邦誼

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）台灣與南太友邦索羅門群島的邦交引發關注。外交部今晚證實，索國外交部長馬內列將於明天抵台訪問，訪台期間將晉見總統蔡英文、會晤外交部長吳釗燮；他的來訪對深化台索邦誼具重大意義。

知情人士日前向中央社記者透露，馬內列（Jeremiah Manele）規劃8日抵台訪問，若順利成行，將可視為台索邦交穩定的指標之一。索羅門群島媒體「島嶼太陽報」（Island Sun）今天也在頭版刊登馬內列將訪台的消息，並引述索國官員指出，如果成行，可視為對索國與台灣邦交關係穩健釋出訊號。

外交部今晚發布新聞稿，證實馬內列將來台訪問。新聞稿指出，馬內列夫婦一行共5人訂於8日至12日訪問台灣；外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，馬內列訪台期間將晉見蔡總統、會晤吳釗燮。另外，馬內列也將拜會中華民國對外貿易發展協會，並參訪有關潔淨能源、農業機具、精緻農業的民間企業、研究機構，以增進對台灣相關產業發展與技術的深入了解，拓展台索兩國合作的新領域。

外交部指出，馬內列擔任其他公職時曾多次訪問台灣，這次是今年5月出任索國外交部長後首度正式訪問台灣。繼8月初索國國會議長歐提（Patteson Oti）率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）、8月中旬索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於「太平洋島國論壇」（PIF）期間會晤吳釗燮並見證兩國外長簽署台索互免簽證協定後，馬內列的來訪「對深化台索邦誼及友好關係具有重大意義」。

外交部表示，台灣與索羅門群島自1983年建交以來，「兩國合作關係緊密」。索國多年來在聯合國大會、世界衛生組織、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織場域給予台灣堅定支持，「台索兩國將秉持互惠互助原則，持續深化兩國的友好合作關係」。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。索羅門新政府日前就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組評估外交轉向的利弊。

索羅門群島是內閣制國家，是台灣6個太平洋友邦之一。在台索邦交引發關注之際，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、馬內列在內的索國內閣閣員與國會議員，日前也發表聯合聲明支持索羅門維持與台灣的邦交。（編輯：李信寬）1080907