Wecare批會日學者失禮 促韓國瑜王淺秋請辭

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄市長韓國瑜接待日籍學者被批失禮表現還遭對方打臉，Wecare高雄FB貼文指市府的聲明及危機處理，絲毫都不在乎高雄市國際形象，促韓國瑜及新聞局長王淺秋請辭。

對此，高雄市政府新聞局回應，此事件該檢討改進處，市府日後必定改善；前市府官員們不必幸災樂禍、無所不用其極的抹黑看衰高雄。

韓國瑜6日接見由召集人松田康博率領東京大學兩岸關係研究小組參訪團時，對媒體說「等了25分鐘」、「今天我沒有遲到」等發言，事後松田康博在臉書FB貼文行程準時，「難以理解韓市長及團隊作風」。市府事後聲明因府外聯絡人疏忽造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團無關，客人並沒有遲到。

韓國瑜日前接待日籍訪賓也曾遲到25分鐘，這次不僅網友批評，留言也湧入松田康博臉書道歉致意，但事件持續延燒。

「Wecare高雄」就在臉書貼文批評，指韓國瑜在日籍學者面前說了不該說的話、學者到市府拜會行程竟是競選總部安排，質疑市府歸競總控管、幕僚安排失職，彷彿是一場鬧劇，市府危機處理不當毫不在乎高雄市的國際形象等，促韓國瑜及王淺秋主動請辭。

包括民進黨立委劉世芳、民進黨高雄市議員高閔琳、邱俊憲等都批評韓國瑜失禮、高市府敷衍、做人不厚道等，貽笑國際。

而松田康博臉書一度被留言灌爆關版，今天凌晨於臉書再發文表示：「韓國瑜市長的競選團隊在當天晚上向我們說明並致歉。有關聯絡不順的部分，包括叫我們不要太早到、沒有給我們高雄市政府相關單位的聯絡方式、沒有事先確認好會面地點等等失誤湊巧的串在一起，才會造成這次的狀況。本人以東京大學兩岸關係研究小組召集人的身分，接受這個說明與道歉。」

有關松田康博提到韓國瑜競選團隊6日晚上向他們說明並致歉一事，是韓國瑜台北競選辦公室副執行長孫大千出面向日籍學者致歉，孫大千並在臉書貼文標記「好朋友之間的情誼仍然不會受到影響」。（編輯：林沂鋒）1080908