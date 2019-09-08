韓國瑜三重造勢 侯友宜瑞芳視察交通未出席

（中央社記者王鴻國新北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今晚到新北市三重造勢，新北市長侯友宜未參與並強調行程早已安排，晚間視察瑞芳黃金博物館、十三層遺址點燈活動交通輸運情形。

韓國瑜今天新北造勢，從板橋慈惠宮一路拜廟到蘆洲湧蓮寺、三重先嗇宮，繼而在二重疏洪道內水漾公園舉辦造勢晚會，而侯友宜強調市政優先，一路從板橋視察到坪林及新店，傍晚則到瑞芳視察交通。

侯友宜接受媒體聯訪時被問到今天行程真的早就安排好了？跟韓國瑜沒有關係？侯友宜答說「早就安排好了！其實我的行程早就安排了。就算沒有這個行程，假日的行程也早就都滿了，所以這是很正常。」

他表示，黃博「金夜太美」活動一定要晚上來看，才知道夜間經濟帶動得如何？而且一定週六日等假日來，才知道交通計畫到底要怎麼做。其實選擇這個時間點是對的。

由於黃博及十三層遺址於13日點燈，侯友宜當天不會出席，媒體詢及是否因當天總統蔡英文會來，侯友宜才不出席？侯友宜答說，「沒有這個事啦！因為我們覽勝橋這個時間點，就是因為剛好那天是中秋節，中秋節覽勝橋對烏來來講非常重要的一個里程碑。」

他表示，覽勝橋對烏來來講是一個觀光旅遊的指標點，這個指標點在中秋節要點亮，他勢必要以市長的身分去把這個事情做好，因為它帶動整個烏來的溫泉、烏來的觀光旅遊，是一個非常重要精神指標。（編輯：李錫璋）1080908