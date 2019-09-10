內政部：數位身分證更保護隱私與資訊自主權

（中央社記者王承中台北10日電）內政部今天針對民團質疑數位身分證有個資外洩風險表示，數位身分證在保護個資運用的法律框架下，任何目的外的利用均受嚴格限制，比紙本身分證更保護民眾隱私及資訊自主權。

內政部規劃明年10月起換發印製數位身分識別證（New eID），台灣人權促進會等民團上午舉行記者會指出，明年將換發數位身分證，但到現在還沒看到細部規劃，更有個資外洩風險，恐造成國安疑慮，將請監委調查，看行政院推動過程是否有程序瑕疵。

內政部稍晚發布新聞稿表示，數位身分證經過長期規劃，相關作業均依法辦理，並著重隱私及資安的保護，民眾可自由選擇是否使用晶片內的各項功能，比紙本身分證更能保護民眾隱私及資訊自主權。

內政部指出，現行使用紙本身分證辦理任何服務，是否會留下紀錄，取決於提供服務的機關，依法不得做「目的外的利用」，內政部也沒有蒐集這些紀錄，將來數位身分證也是在保護個資運用的法律框架下，任何目的外的利用，均受到嚴格限制，比紙本身分證更保護民眾隱私及資訊自主權。

內政部表示，數位身分證與紙本身分證一樣，只有身分識別的用途，卡面資料比現行國民身分證更少，防偽功能較現行身分證更高，晶片資料會透過加密保護，要民眾同意輸入讀取碼或密碼，才能取用。且民眾也可選擇是否停用、復用或廢止自然人憑證，對於各機關推出的應用服務，也有權選擇是否使用。

內政部指出，數位身分證卡面上已有身分證統一編號、姓名、出生日期及相片等最基礎的個人資料，查驗國民身分證機關，如依這些資料已足夠確認當事人身分，便不必使用晶片功能，不會強制要求民眾使用電子化服務。公、私部門若要使用個資，也受到個資法的規範，應盡資料保護的責任。 （編輯：郭萍英）1080910