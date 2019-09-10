擬提名黃國昌選總統 時力：是考量選項之一

（中央社記者陳俊華台北10日電）時代力量秘書長吳佩芸今天表示，時力是否自提總統候選人，將由秘書處向決策委員提出具體報告及確切人選，時代力量立委黃國昌「是考量、選項之一」，將交決策委員及黨代表大會討論。

時代力量下午舉行決策會議會後記者會。吳佩芸表示，總統候選人部分，時代力量是否自提人選，秘書處會提具體報告及確切人選，交由決策委員討論，「黨中央對於黃國昌委員，是考量、選項之一」，將會完整對決策委員提出報告，送交決策委員，之後在黨代表大會中，看是否能投票通過。

吳佩芸表示，未來也將延續與民進黨對談的基礎，目前兩黨主席對談都沒有進一步消息，她認為若要回到秘書長層級來談也沒問題，不管是具體選區、政策、總統候選人都可以討論。她要跟民進黨秘書長羅文嘉說，「這杯咖啡還是熱的」，盼與羅文嘉坐下來聊聊，至於對談形式是否要公開，也可以做討論。

另外，吳佩芸表示，決策委員通過決議，正式提名新北第12選區由黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫出戰，這個選區非常大，而賴嘉倫過去勤跑基層、專業服務，會全力以赴，以勝選為目標。

對於民進黨可能徵召前民進黨立委賴勁麟之女、有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤參選，吳佩芸說，其他政黨要怎麼走，時代力量都樂觀面對，時力已經提出確切人選，在這選區是以勝選為目標，這也是時力的決心；時力目前正式提名6位區域立委候選人，黨中央會積極輔選。

總統副總統選舉罷免法規定，政黨在最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和達該次選舉有效票總和5%以上，可推薦一組總統、副總統候選人。時力在2016年立委選舉中，政黨票得票率為6.11%。（編輯：李信寬）1080910