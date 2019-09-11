吳敦義批蘇貞昌散財童子 政院：藍執政未看緊荷包

（中央社記者顧荃、余祥台北11日電）國民黨主席吳敦義今天指行政院長蘇貞昌是「散財童子」，行政院發言人Kolas回應，民進黨執政3年累積歲計賸餘，國民黨執政8年為何沒有，「有沒有替人民看緊荷包？」

國民黨下午透過新聞稿表示，吳敦義今天在中常會上指出，蘇貞昌身為九合一選舉敗選者聯盟的首席代表，敗選不思反省，現在為了明年總統及立委的大選，花全民的錢不手軟，不到半年增加政府開支新台幣800億元以上，蘇貞昌不應該稱為「行政院長」，應改叫「散財童子」。

吳敦義並質疑，這多出來的800億，錢要從那裡來，他責成立法院黨團於總質詢期間好好問問，有沒有法律授權、是否完成法定程序，國民黨也會適時派員向監察院提出舉發。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）下午表示，蘇貞昌多次講過，政府謹守財政紀律，民進黨執政3年來，累積了歲計賸餘，提出多項福國利民的政策跟措施，吳敦義提到的新台幣800多億元支出，都是給人民更好的生活，例如婚育青年津貼、租屋補助、減稅讓人民有感等等。

Kolas說，這樣的做法卻招來吳敦義說是「散財童子」。她不免要反問吳敦義，為什麼民進黨執政這3年可以累積歲計賸餘，國民黨過去執政8年為何沒有累積，「國民黨執政有沒有替人民看緊荷包？有沒有提出好的政策？」

Kolas表示，政府非常積極為人民做事，並到各地和人民溝通，快速回應需求。不管哪一黨，批評政府之前必須要理性、基於客觀事實與歷史來提出相關評論，否則只是選舉期間的口水與莫須有的指控，是政府無法承受之重。（編輯：黃瑞弘）1080911