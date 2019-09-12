避誤解 時力：與民進黨互動暫時排除總統議題

（中央社記者王揚宇台北12日電）時代力量日前表示若要自提總統候選人，徵召時代力量立委黃國昌是重要方向，外界認為這是否意在與民進黨談條件；時代力量秘書長吳佩芸今天說，絕對沒有，為避免誤解產生，未來兩黨互動將暫時排除總統選舉層次的議題。

針對2020大選是否自推總統候選人，時代力量黨主席徐永明11日表示，若黨有共識要自提人選，徵召黃國昌會是重要方向。黃國昌則表示，他只關注在立法院工作，「把現在的工作做好」。

民進黨主席卓榮泰11日則被問到，時代力量拋出可能推出黃國昌參選總統，是否意在跟民進黨「談條件」；卓榮泰說，黃國昌要選不用跟民進黨談任何條件，但不要忘記最後目的與最初保衛台灣的初心。

對於是否自提總統人選相關議題，時代力量今天發布新聞稿說明。吳佩芸表示，自提總統候選人是政黨主體性的展現，絕對沒有藉此與民進黨談條件一事，為了避免誤解產生，未來兩黨互動將暫時排除總統選舉層次的議題。

吳佩芸說明，2016年時代力量以6.1%的政黨票進軍國會，74萬張政黨選票也賦予時代力量提名總統候選人的權利，時代力量對於各項選民信任交付的民主責任，都會嚴肅面對，對人民負責。

吳佩芸強調，時代力量不能一手使用政黨票補助款，另一手又迴避是否提名總統候選人的討論，更重要的是負起政黨責任，推出優秀的總統候選人，供人民選擇。

吳佩芸也認為，時代力量在捍衛國家主權、守護自由民主的立場堅定，為了台灣好，會繼續努力兩黨秘書長對談的可能性；期待與民進黨秘書長羅文嘉喝杯咖啡，不讓未解之事依舊未解。（編輯：林興盟）1080912