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郭台銘退黨 國民黨：依違反黨紀處分規程處理

最新更新：2019/09/12 12:24

（中央社記者余祥台北12日電）鴻海創辦人郭台銘宣布即日起退出國民黨。國民黨考紀會主委魏平政表示，將依照黨員違反黨紀處分規程處理，但他也質疑，「郭台銘初選輸了可以不認，未來大選輸了是否也不認？」

前總統馬英九辦公室表示，黨都有相關規定，沒有評論；前國民黨主席朱立倫辦公室則說，朱立倫昨天已在臉書表示立場，「中秋是團圓的日子， 一個家庭、一個企業、一個政黨，乃至國家，期盼都能月圓人團圓、家和萬事興。」

郭台銘參選態勢日趨明顯，國民黨大老今天親筆簽名在各報刊登廣告呼籲郭台銘、國民黨總統參選人韓國瑜合作，但郭台銘隨後透過幕僚蔡沁瑜發表聲明，稱這份名單有多少人人在曹營心在漢，並批國民黨迂腐、守舊，郭台銘不眷戀，即日起退黨。

國民黨文傳會代理主委程美華今天表示，國民黨深感遺憾，將依違反黨紀處分規程辦理相關事項。

考紀會主委魏平政表示，郭台銘僅透過幕僚宣布退黨，退黨程序尚未完備，仍須透過地方黨部確認是否為郭台銘本人的意思或是視書面聲明為準，並且也須針對郭台銘的聲明和行為做是否違反黨紀的認定，聲明部分有許多值得商榷的地方，像是稱國民黨迂腐、世襲中常委等，皆與事實不符，「人在曹營心在漢」這一句更是成語用錯了。

魏平政說，退黨有一定的程序和相關辦法，也不是郭喊退黨，國民黨就完全沒辦法。（編輯：林淑媛）1080912

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