藍指亂開支票不顧教育 綠：支出比馬英九執政高

（中央社記者劉冠廷、王揚宇、顧荃台北12日電）國民黨立法院黨團今天指出，行政院長蘇貞昌為了輔選，亂開政策支票，卻吝嗇投資教育；民進黨團則回應，民進黨從執政以來，教育支出逐年提高，比馬英九執政時還高。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，直指蘇貞昌為了輔選總統蔡英文連任，竟不顧財政紀律亂開政策支票，形同政策買票，卻吝嗇於投資教育，孩童夏天在教室上課，連基本冷氣設備都沒有。

黨團副書記長林奕華表示，行政院先是提高老農津貼，又放寬了旅遊補助，現在更喊出高鐵延伸至屏東方案，事前都沒有完整效益評估，只是因為選舉年而大撒幣。行政院在前瞻計畫編列新台幣324億元在教育建設上，僅占前瞻計畫總經費約不到4%。相對於高鐵延伸至屏東，因各方案路線不同，需要花費500至1500億元不等。

林奕華說，政府應該想想屏東機場被譏為蚊子機場的下場，不要因為選舉，打著交通平權的旗幟，亂開不切實際的建設支票；國民黨立委林麗蟬則說，不少偏鄉中小學基礎建設，連教室天花板都是斑駁老舊，下雨還會漏水，廁所破舊異味難除，要求教育部改善，換來卻是推拖拉、一堆理由，編列324億元的教育前瞻計畫，到底用到那裡去了。

針對國民黨團的質疑，民進黨立法院黨團也隨即召開記者會回應，黨團書記長李俊俋說，民進黨從2016年執政以來，教育支出占年度總預算的比例逐年提高，比過去馬英九執政時期還高。

關於老舊廁所跟運動設施部分，李俊俋舉其個人例子來說，在這2年內，他幫忙在嘉義市27所國中小學中，增取到15間學校設置PU跑道，另外嘉義市光今年就施作4座風雨球場；此外，教育部今年已編列預算處理校舍老舊廁所部分，請問林奕華是不是不知道這件事情，還是沒有在爭取。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，民進黨立委吳思瑤與林奕華等人昨天針對冷氣設備議題，與教育部進行座談會，會後有很大的進展與成果，相關內容公布在吳思瑤的臉書，但林奕華今天卻跳出來罵教育部，令人覺得奇怪，希望林奕華對於政府的努力要給予適當的鼓勵，不要戴著政治的有色眼鏡，胡亂噴口水。

管碧玲指出，國民黨主席吳敦義昨天指蘇貞昌是「散財童子」，也說民進黨為了政策買票，大撒幣新台幣800億元，而且還列出一個表，稱表上的政策是大撒幣政策，但表中的老農津貼調整部分，是法定要發的、需要調整的，「你們要砍嗎？」，而且表上的每項政策都是要救產業、拚經濟，苦民所苦，「國民黨要刪除哪項跟我們說，我們好好來辯論」。

蘇貞昌則透過臉書表示，他始終相信，朝野政黨一起努力，國家就能大步向前進。今天上午看到國民黨幫忙整理政院今年的政績，備感窩心。

蘇貞昌說，蔡政府執政之後，大幅減稅、提升福利，卻還能穩住國家經濟，讓財政年度有賸餘。希望大家幫忙大大大力宣傳出去，讓民眾知道政府的好成績。（編輯：林興盟）1080912