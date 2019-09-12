日駐台代表沼田幹夫10月離任 擬由泉裕泰接任

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）日本台灣交流協會今天表示，來台超過5年的日本駐台代表沼田幹夫將於10月中旬離任。知情人士透露，日本駐台代表一職擬由通曉中文的日本駐孟加拉大使泉裕泰接任。

日本台灣交流協會人士下午對中央社記者證實，日台交流協會理事會9月初已決定日本台灣交流協會台北事務所代表沼田的人事異動案。沼田將於10月中旬離任，目前接任人選尚未完全確定。

知情人士透露，日本駐台代表一職擬由日本駐孟加拉大使泉裕泰接任。日本台灣交流協會屬於民間單位，按過去慣例，泉裕泰預計在辦理退休後來台就任。

知情人士說，通曉中文的泉裕泰過去曾任日本外務省中國課課長、日本駐上海總領事、駐美國公使等職。

2014年7月接任駐台代表的沼田幹夫積極推動台日關係。其中一個例子是日本從今年起加入台灣與美國，成為「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的共同主辦方。

沼田3月出席由台、美、日3方共同主辦的打擊公私部門貪瀆國際研習營開幕式受訪時表示，GCTF對這個區域來講很重要，他花了3年的時間努力，很高興日本終於可以共同舉辦GCTF。對他來說，這是別具歷史意義的一天。

台、美於2015年6月共同成立「全球合作暨訓練架構」，透過雙方相關領域的專業能力及網絡，共同建構區域國家因應全球關切議題的能力。至今已舉辦多場國際工作坊，議題涵蓋傳染病防治、電子商務、婦女賦權、執法合作、媒體識讀等。（編輯：蘇志宗）1080912