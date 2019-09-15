長照2.0升級 總統：補助弱勢家庭每年最高6萬元

（中央社記者程啟峰高雄15日電）總統蔡英文今天說，長照2.0升級版將規劃補助經濟弱勢家庭長照使用者，每年最高新台幣6萬元，預計嘉惠5萬多人，並在偏鄉成立公立平價照顧機構，提供長輩更好的長照服務。

蔡總統中午南下高雄參訪福氣教會致詞表示，2016年以來政府推動長照2.0，希望在社區中有個中心據點，讓家中長輩及小朋友都能夠和樂融融相聚。

總統說，從政府開始推動長照2.0以來，現在在全國各地已建立5000多個A、B、C級社區服務據點。希望未來能有更多據點，照顧更多人，提供更好的服務及照顧。

總統表示，2016年當時編列長照預算是50億元，但明年則編了400億元預算，目的希望讓長輩都能在社區裡養老，且在自己熟悉的地方得到照顧，不僅是心靈上的照顧，也有身體健康上的照顧。

總統說，許多長輩無法在家裡及社區中受到照顧，必須居住在住宿型長照機構，接受24小時照顧，這些長輩所需要的照顧相當多，對家人的經濟負擔也大。

總統表示，政府為此將長照2.0升級，政府將規劃補助長照機構使用者費用，先針對經濟較為弱勢的家庭補助，一年最高補助6萬元，預計可照顧5萬多人，政府同時補助長照機構提供長者更好的照顧。其次，規劃在全國各不同行政區甚至偏鄉都成立平價照顧機構，讓全台每個角落民眾都能受到政府最好的照顧。

總統強調，下一階段政府會將健保體系、醫療體系與長照系統接軌，讓台灣人從一出生就受健保的照顧，年老時也能受到長照保護。以前長輩出院後總要等好久才有長照服務來接軌，現在一出院就可有長照服務員到家照顧。

另外，總統下午偕民進黨立委許智傑、趙天麟及李昆澤等至高市苓雅區港口慈濟宮參拜時向鄉親說明政府施政成果，重申這項長照2.0升級版好消息，呼籲鄉親繼續讓她做4年，並讓明年1月高市區域立委選舉再度全壘打，8席全上。（編輯：謝雅竹）1080915