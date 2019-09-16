台索斷交 學者：美中競逐下中國擴張影響力

（中央社記者游凱翔、顧荃台北16日電）索羅門群島今天決定與台灣斷交，轉向與中國建交。學者分析，索國位於第二島鏈的中間戰略位置，能藉此抑制美國的戰略線向外推進，並從中取得地緣戰略，也能在美中競逐的過程中進行戰場轉移、影響區域平衡。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係。外交部長吳釗燮隨後召開記者會宣布，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長翁明賢接受中央社訪問時指出，就美中競逐角度觀察，中國希望能藉掠奪台灣邦交國來轉移戰場，而非讓自身侷限在美中貿易戰；另外，由於索國為第一島鏈、第二島鏈中間地帶的戰略位置，與索國邦交將影響整體區域平衡，就現況來看，中國戰場轉移的效果已經達成。

翁明賢說，南太平洋是整個中國「突破第一島鏈（日本、琉球、台灣、菲律賓），走向第二島鏈（馬里亞納群島往南）」的戰略擴張區域，當中國能擴張出去時，就能從第二島鏈銜接整個太海區域直到印度洋，不僅有助於中國推動一帶一路的後續保障，更能取得地緣的戰略。

翁明賢指出，中國爭取與南太平洋島國建交是長期作為，中國透過經濟與索國交往也非一兩天，因為索國超過9成的產品都出口至中國，雙方經貿交往密切，而此次索國也是基於需要更多外匯、資金進行國家基礎建設等理由與中國建交。

翁明賢表示，索國與中國建交對台灣外交來說是一大挫敗，也是對美國的一大打擊；索國擁有60萬人口，是南太平洋第三大的國家，此次轉向中國，未來是否產生連鎖效應，有待觀察。

政大名譽教授丁樹範表示，中國不只是挖台灣的邦交國，背後的盤算是擴張影響力、並建立有影響力的據點，美國與澳洲關係緊密，索羅門位於澳洲的東北邊，若能在索國建立軍事基地，對美澳來說都是麻煩。

淡大戰略所副教授黃介正分析，和過去「斷頭式」的斷交比起來，這次索羅門群島斷交的模式非常不同，新總理剛上台就主動宣布要用100天來評估邦交，不是過去的秘密外交模式，而是公開說基於本國利益可能跟台灣斷交，長時間「凌遲式」的斷交方式。

黃介正說，中國很早就開始布局南太平洋，先經營南海、再延伸到南太，過去台灣單打獨鬥守邦交國，現在因為國際上的美中對抗情勢，美國基於印太戰略與感受到中國在南太的勢力成長，加上澳洲為了本身利益，因此美澳都有出手協助，但看來都沒有辦法擋住斷交。台灣未來要思考，是否能與美澳在內的理念相近國家，找出更好的方式穩住剩下的邦交國。

台灣戰略學會研究員蘇紫雲接受中央社訪問時指出，美國與澳洲去年曾打贏一場外交戰，為阻止中國在巴布亞新幾內亞（PNG）取得戰略據點，最後是澳洲加碼投資重建馬努斯島朗布倫（Lombrum）海軍基地，不讓中國有插旗的機會；因此中國此次與索國建交，是美國與澳洲最忌諱的部分，未來中國可能將在索國設置軍民兩用港口，用以阻絕美軍將戰略線向外推進。（編輯：蘇志宗）1080916