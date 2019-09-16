台灣援助索國人民肯定 邦交36年無奈畫句點

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的關係，與中國建交。圖為位於台北市天母地區的使館特區，下午索羅門群島國旗（中）仍懸掛在大樓外。中央社記者徐肇昌攝 108年9月16日

（中央社記者廖禹揚、吳柏緯、侯姿瑩台北16日電）台灣和索羅門的邦交關係始於1983年3月，台灣提供多項援助，深獲索國人民肯定，但索羅門新任政府今年4月上台即展開外交關係檢討，最後選擇轉向中國，台灣也立即宣布和索羅門斷交，並終止各項援助和合作。

索羅門群島是南太平洋地區第3大島國，面積2萬8450平方公里，人口約60萬，官方語言為英語。

中華民國與索國於1983年建交，1983年5月，中華民國在索京設立總領事館，1985年9月，升格為大使館，索國於2000年5月在台北設立大使館，包括前總統陳水扁、馬英九與總統蔡英文都曾造訪索國。

去年台灣自索國出口約1100萬美元、進口約2100萬美元，儘管整體貿易額相對小，雙邊也未簽訂任何經貿協定，但1983年起台灣設置技術團派駐索羅門群島，並提供多項援助，雙方互動密切，台灣也深受索國人民肯定。

經濟部投資業務處表示，目前索國當地台商約有11家，人數約15人，大多從事漁業、零售業，應不致受到邦交生變影響，投資處後續會持續關注當地情勢，必要時提供當地台商所需協助。

另外，科技部目前有一項研究地震的補助計畫正在索羅門進行，這項名為「索羅門群島海溝隱沒帶地下速度構造及界面斷層的發震過程探討」，從2009年就開始進行，原本是台美合作計畫的一環，至今已經進行10年。

國合會目前在索羅門群島的執行計畫，包括友邦及友好國家專業華語教師派遣案、外交替代役專案計畫、索羅門蔬果改善計畫、索羅門養蜂計畫、索羅門養豬整合計畫、索羅門糧食作物改善計畫等。

總統蔡英文今晚表示，明天起會將使館關閉，而且撤回所有派駐索國的技術團及醫療團成員。

台索宣布斷交後，台灣原本將協助索國興建2030年太平洋運動會的場館也將終止，包括優惠貸款與興建工程。據報導，貸款金額約為新台幣9億元。（編輯：謝佳珍）1080916