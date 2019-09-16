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台索斷交
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。外交部長吳釗燮表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交。邦交國數量降至16國。
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台索斷交7/28

索羅門斷交 陸委會：一中政策是消滅中華民國

最新更新：2019/09/16 20:55

（中央社記者沈朋達台北16日電）索羅門群島今天與台灣斷交，陸委會痛批陸方操作打壓，圖謀影響選情，侵害台灣利益，讓台灣人民認清所謂「一中政策」就是蠻橫地消滅中華民國。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。外交部長吳釗燮晚間表示，中華民國與索羅門群島自即日起斷交。

陸委會晚間以新聞稿表示，北京當局在台灣總統大選前「操作打壓、圖謀影響選情，步步進逼、破壞台海和平、侵害台灣權益」，絕非光明磊落之舉。台灣人民不會因此改變對兩岸關係的堅定主張，也更加認清其一中政策就是「蠻橫地消滅中華民國」。

陸委會強調，中華民國與國際社會發展友好正常關係，是基本權利；台灣更能提供友邦良善治理、永續發展的協助。而近年來中共假藉其片面的「一中原則」，以口惠實不至的空泛承諾拉攏利誘，不但侵犯台灣的國際生存空間，「更透過債務外交進行霸權擴張、掠奪資源、操控他國」。

陸委會稱，中共政權侵犯台灣與威脅全球民主自由體系的意圖與日俱增，已破壞既有國際秩序與和平穩定，這已不再是台灣單獨面對的問題；而在台灣大選前意圖擾亂民心的惡劣行徑，更不可能得逞。

陸委會強烈譴責，中共極權政體「高壓嚴控、嫁禍諉過，缺乏全盤清明的思維及根本性的自我民主改革理念」。本於暴力威嚇的「鬥爭」解決不了問題、執著其錯誤意識形態與不得人心的治理，更將加速台海情勢背向而行。

陸委會強調，政府堅定捍衛國家主權與民主自由，不畏挑戰、不會屈服，全民也將團結一致、斷然拒絕中共的主張與作為。（編輯：張淑伶）1080916

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