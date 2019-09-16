綠批中藉索羅門轉移反送中壓力 藍質疑外交零分

（中央社記者王揚宇、范正祥、蘇龍麒台北16日電）台灣索羅門斷交，綠營批評中國藉此轉移反送中壓力，這樣的作法在台灣的選舉可能會引來反效果；藍營則認為，蔡政府兩岸關係處理不好，國際關係就很難處理，「外交成績零分」。

民進黨立委趙天麟說，中國對索羅門出手，是打擊台灣，也是打擊美國與澳洲的「一石二鳥」之計，對於美國在印度太平洋的布局有很大的影響，也因為索羅門與澳洲距離很近，將帶給澳洲很大的壓力。

至於對台灣選舉有沒有影響，他說，中國只想用盡所有方式封鎖台灣，而這樣的作法在台灣的選舉可能會引來反效果，「因為中國真的讓蔡總統撿到了很大一把槍」。

羅致政表示，這次的索羅門事件美、澳都介入，已經不是單純的兩岸外交衝突，是美澳與中國在太平洋地區的對峙，也是美中貿易戰中的一個環節，中國為了要對美中貿易戰有反制的作為，拿台灣來開刀。

羅致政也認為，雖然台灣掉了一個邦交國，但這次美澳都公開力挺台灣，中國對台灣的外交打壓，卻也創造、推進台美澳之間的關係。

他說，加上中國一直認為香港反送中是由台灣幕後介入，也想藉由索羅門事件打擊台灣，轉移反送中的影響。

羅致政指出，如果斷交沒有出現骨牌效應，他也不認為會有骨牌效應，加上索羅門要跟台灣斷交已經傳聞很久，國內民眾已經習慣，因此對選舉影響很有限。

民進黨立委蔡適應說，幾十年來，外交部盡心經營和每一個邦交國間合作，不因為國家規模而有所大小眼，和中國的包藏禍心有很大不同。

蔡適應表示，原先台灣協助的2023年太平洋運動會場館興建案，建議應立刻終止計畫，而外交與國防都是超脫黨派的重要議題，呼籲各政黨此時應團結對外，不應進行政治口水操作。

民進黨立委王定宇說，台灣全力穩固邦交，美國政府動用到副總統彭斯遊說，澳洲祭出利多，仍然面對可能的外交變局，可見中共的「拉力、誘因」之大。

王定宇指出，這次外交事件，對4個月後的台灣總統大選，台灣的民心，到底是會因為面對中共打壓而同仇敵愾？或是面對中共壓力而轉趨妥協接受「一個中國」，尚不得而知，可以預想到的是，藍營一定是「站穩一中立場、譴責自己政府」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，蔡政府上任以來，不但拚經濟不行，兩岸關係弄得緊張，「外交成績更是零分」。國民黨團要求蔡政府，外交與國安團隊必須趕快因應，除了索羅門群島之外，是否還會引發系統性「斷交潮」，不可不慎。

國民黨立委江啟臣指出，與索羅門群島外交關係生變，這是複雜的中美關係和兩岸關係攪在一起的結果。民眾必須思考，為什麼美國那麼幫助台灣，結果蔡政府任內還是掉了這麼多個邦交國，這證明了蔡政府兩岸關係處理不好，國際關係就很難處理，也沒有籌碼。

時代力量立法院黨團總召黃國昌說，今年3月外交部與索羅門群島簽署的諒解備忘錄，承諾提供約9億新台幣戰略貸款，幫助索國修建體育場，用於2023年的太平洋運動會，無論已撥款多少，都請積極追討回來，那是納稅人的血汗錢。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明認為，近幾年斷交對台灣內政的影響逐步下降，對於選舉的邊際效應影響應該也是下降，不一定因此傷害總統蔡英文的選情，但長期而言，這對台灣的外交上，還是一個挫敗，因為邦交國減少，能在聯合國支持台灣的聲音變更小，也會減少台灣的國際空間。

徐永明也說，政府目前在外交上，除了保住邦交國外，也可以更積極一點，因為維持現狀只是減法，是否能有一些新的思維，開拓新的邦交關係的可能，應該要更積極去思考。（編輯：蘇志宗、紀淑芳）1080916