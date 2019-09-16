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台索斷交
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。外交部長吳釗燮表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交。邦交國數量降至16國。
台索斷交
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台索斷交8/28

台索斷交 中國學者：根源仍在兩岸關係

最新更新：2019/09/16 20:40

（中央社記者邱國強北京16日電）針對索羅門政府內閣會議下午決定與台灣斷交，中國學者認為，這顯示問題根源仍在於兩岸關係，雙方仍缺乏共同政治基礎。如果這一情況持續下去，類似台索斷交的情況將持續上演。

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深接受中央社記者訪問時說，兩岸和平與雙贏需有共同的政治基礎。但「民進黨當局」至今不願公開承認「兩岸同屬一個國家」，也未能與陸方達成政治上的默契。

劉國深認為，在兩岸缺乏共同政治基礎下，加上「民進黨當局屢屢技術性挑戰大陸涉台底線」，造成了雙方都不願看到的「兩岸對抗模式」。

他說，陸方「維護國家領土主權完整的決心」不可能鬆懈，在台灣議題上只會更有力地維護「兩岸同屬一個國家的法理和政治現實」。如果台灣持續就此對抗，只能使活動空間進一步被壓縮。

北京清華大學台灣研究院副教授鄭振清認為，2016年5月以來，兩岸官方缺乏政治互信。在此情況下，台灣的對外交往「肯定沒有保障」。台灣的對外交往若要保持穩定的局面，根源還是必須回到兩岸關係上來。

鄭振清並表示，「蔡英文當局」最近在香港問題上也「做了許多事情」，所以在某種意義上，陸方也有對此「懲罰」的意思。（編輯：張淑伶）1080916

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