索羅門學生125人在台唸書 逾半領台灣獎學金

（中央社記者許秩維台北16日電）外交部今天表示，中華民國與索羅門群島即日起斷交。根據教育部統計，107學年度索羅門群島籍在台就讀學生共125人，其中過半數（64人）是拿台灣獎學金。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係。外交部晚間召開記者會，外交部長吳釗燮表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交，並終止與索國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫。

根據教育部統計處資料顯示，107學年度索羅門群島籍在台就讀學生共125人，包括學位生78人、華語生47人，其中台灣獎學金受獎學生有64人。索羅門學生就讀學校包括輔仁大學、元智大學等10多校。

教育部國際及兩岸教育司今晚表示，台灣獎學金是由外交部提供邦交國名額，台灣獎學金是否續發給已在台就學的索羅門受獎生，教育部尊重外交部決定；對於要繼續留台就讀的索羅門學生，教育部也會請大學給予必要輔導及協助。

輔仁大學校方表示，目前學校約有18名索羅門學生，多數是台灣獎學金受獎生，學校會再和外交部討論後續事宜，並依照外交部指示來處理。

元智大學目前有11名索羅門在學生，包含5名台灣獎學金受獎生。元智大學校方表示，如果索羅門學生有意願留在台灣繼續學業，學校會盡力對外尋求企業捐款或資助，希望能提供獎學金，幫助學生完成學業。（編輯：張雅淨）1080916