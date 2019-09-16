索羅門斷交事件 國安人士：台灣退一步就變香港

（中央社台北16日電）南太平洋島國索羅門群島決定與中華民國斷交，熟悉國安事務人士指出，從索羅門斷交事件可以知道，來自中國的挑戰，並不會因為台灣在兩岸關係上屈服就可化解，相反的台灣只要退一步，最後就是落得香港現在永無翻身機會的地步。

這名人士並認為，台灣必須也要全力跟國際社會合作，站在捍衛自由民主的共同價值上，把國家的主權守住，並且積極貢獻國際社會，而不是「任受中國安排」。

中國近年擴增在太平洋勢力，近半年來，索羅門邦交頻亮紅燈，索國4月組成新政府後，就成立跨黨派小組評估外交轉向。政府積極鞏固邦交，外交部政務次長徐斯儉在邦交傳出鬆動之際前往索國，但最後仍宣告斷交。

回顧整個斷交的過程，該名人士分析指出，相關情勢在預期中，也完整掌握，過程中並與主要國家協力合作。

該名人士認為，國安單位年前即已評估，北京可能在美中貿易、香港情勢日益窘迫下，選擇對台灣出手，一來干預即將來臨的總統大選，二來展現北京在相關區域議題上的實力，對抗正在警惕並集結中的國際力量。

因此，年初以來國安團隊也緊盯情勢發展，過程中並與各主要國家充分聯繫合作，全力鞏固邦誼。不只為了維繫邦誼，更是善盡印太區域一員的義務。

這名人士指出，在中國鉅資、龐大資源誘迫下，索羅門總理與執政團隊不顧民意過半反對與國際關切，刻意選擇在國會休會期間，迴避民意監督與持續的國際協調，強行通過決議，執意與中國建交。這也為索國後續情勢埋下不穩定的因素。

他還舉例指出，如同過去布吉納法索與台灣斷交後，布國醫療狀況惡化，社會陷入分歧混亂，這些情況恐怕也會在索國複製。尤其這幾天外媒才傳出中國將派出有黑心疫苗污點的「吉林幫」組成的醫療團隊取代台灣的醫療團，還有近期以來引發不滿的中國商人剝削索國勞工的狀況，都是可以預見的隱憂。

他也表示，索羅門群島位居區域戰略要衝，中國伸手進去，預期會衝擊區域穩定。特別對澳洲的安全以及南太平洋地區未來的穩定。這將會是目前多國包括美、澳及太平洋區域各國所憂心的地方。（編輯：紀淑芳）1080916