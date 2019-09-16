無視民意與台斷交 索羅門內閣及黨團會議倒向北京

（中央社記者石秀娟雅加達16日專電）索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天召開內閣會議，決定中斷長達36年的對台關係，與中國建交。索國高層在民意反對及美國、澳洲介入下的決定，引起國際高度關注。

中華民國與索羅門在1983年建交，邦交關係36年。索羅門人口約60萬人，是台灣在南太平洋的最大友邦。

蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月上台後開始檢討對台邦交。由於索國民間壓倒性支持台灣，是否外交轉向引起許多討論。總理府幕僚近日告訴中央社記者，民間有8成挺台灣。國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）也曾說，出席聽證會的民間代表都主張維持對台邦交。

索國若與中國建交，南太平洋地區大國將都是中國友邦，索國勢必成為中國與美、澳等國競逐戰略利益的資產，國際社會對索國動態也高度關注。總理府幕僚指出，這陣子索國獲得許多重要國際媒體大幅報導。

為檢討這項政策，蘇嘉瓦瑞先經內閣成立跨黨派小組，評估中方與其太平洋友邦的關係，了解北京提供的援助與基礎建設貸款計畫，小組近日提出報告。

跨黨派小組的報告指出，索國如要繼續維持與中華民國的邦交，中華民國必須增加對索援助，但小組不預見會這樣做，因為這有極限，索國在聯合國持續支持中華民國也不會成功，因為多數國家認同中國。

報告提及，與中國建交可為索國帶來很多新機會，中國能大力支持索國發展，對與其他國家交往也會有幫助，中國能讓索羅門更有影響力，極大化索國利益。

蘇嘉瓦瑞曾表示，也會聽取國會外交委員會的意見，但內閣會議決策主要參考跨黨派小組的報告。

肯尼羅瑞在15日發表聲明，痛批蘇嘉瓦瑞失信國會與美國，並指蘇嘉瓦瑞曾說要國會外交委員會提供意見，但外委會仍在徵詢民間意見階段，報告尚未完成。

肯尼羅瑞說，蘇嘉瓦瑞與美國副總統彭斯（Mike Pence）有共識，蘇嘉瓦瑞不會在出席聯合國大會與彭斯見面前做出決定，現在作決定失去對傳統盟友的信用。（編輯：廖漢原）1080916