吳釗燮宣布與索羅門斷交 譴責中國影響台灣大選

外交部長吳釗燮（前）16日在台北召開國際記者會，宣布中華民國與南太友邦索羅門群島即日起斷交；吳釗燮表示，中國政府透過金錢外交手段，目的就是在打擊台灣，這次更刻意在大選前進行攻擊，影響選舉的企圖昭然若揭，政府予以強力譴責。中央社記者裴禛攝 108年9月16日

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）外交部長吳釗燮今天表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交；對於索國政府內閣決定與中國建立外交關係，中華民國對此至感遺憾。台灣邦交國數量降至16國。

吳釗燮說，中國政府透過金錢外交手段，目的就是在打擊台灣，傷害台灣人民，一點一滴壓縮台灣主權，這次更刻意在大選前進行攻擊，影響選舉的企圖昭然若揭，政府予以強力譴責，呼籲台灣人民堅持主權，自由民主理念，堅持走向國際。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。中華民國與索羅門在1983年建交；索羅門人口約60萬人，是台灣在南太平洋的最大友邦。

吳釗燮晚間臨時召開國際記者會表示，索國政府內閣決定與中華人民共和國建立外交關係，中華民國對此至感遺憾，強力譴責，並終止與索國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離大使館、技術團、台灣衛生中心，也要求索國駐台人員立即撤離。（編輯：謝佳珍）1080916

台索外交大事紀 1983年，中華民國與索羅門群島建交

1985年，兩國關係由總領事館層級提升為大使級外交關係

2019年3月，台索簽署合作備忘錄，以商業性貸款方式協助索羅門興建2023年太平洋運動會場館

2019年4月，索國舉行大選，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋擔任總理後，檢討對台邦交

2019年6月，索國政府指派相關部長組團前往其木材主要輸出國-中國考察

2019年7月8日，台灣的互助營造與索羅門簽署工程合作備忘錄，將承建「2023年太平洋運動會」主場館工程

2019年8月16日，外交部長吳釗燮在吐瓦魯參加太平洋島國論壇（PIF）活動期間，與索國總理蘇嘉瓦瑞舉行會談。台索兩國外長並簽署免簽待遇協定

2019年8月21日，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、外長馬內列（Jeremiah Manele）在內的索國內閣閣員與國會議員發表聯合聲明，支持維持台索邦交

2019年9月4日、5日，索羅門國會外交委員會舉行聽證會，討論是否應中斷與台灣的邦交，轉向與中國建交

2019年9月8日，索國外長馬內列（Jeremiah Manele）抵台訪問

2019年9月13日，索羅門總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交，會議並討論跨黨派小組報告。報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前

2019年9月16日，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交

2019年9月16日，外交部長吳釗燮表示，中華民國與索羅門群島自即日起斷交；對於索國政府內閣決定與中國建立外交關係，中華民國對此至感遺憾

外交部長吳釗燮（右）16日表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交。圖為9日索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）（左）與吳釗燮會面。（中央社檔案照片）

中華民國結束與索羅門36年邦交關係。（中央社製圖）