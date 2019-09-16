索羅門斷交 總統：面對中國霸凌 台灣不會屈服[影]

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（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今晚對於索國政府與中國建交的決定表達強烈遺憾譴責，她說，面對中國的介入打壓，台灣絕不受威脅，不會任人予取予求，不會和中國進行金錢外交。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交；外交部長吳釗燮晚間表示，中華民國與索羅門群島自即日起斷交。

蔡總統晚間親自在總統府召開記者會，國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮陪同。

蔡總統說，過去幾年中國一再透過金錢與政治壓力打壓台灣的國際空間，她要給予最嚴正譴責，這不僅是對台灣威脅，更是對國際秩序公然挑戰與破壞；多年來台灣對邦交國的態度就是當真誠朋友、誠意待人，面對中國的介入打壓，台灣絕不受威脅，不會任人予取予求，不會和中國進行金錢外交，更何況中國的金援承諾經常只是空頭支票。

她說，面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結走向世界，「我們沒有退路」，不能妥協，台灣必須一致對外走出自己的路。（編輯：謝佳珍）1080916

台索外交大事紀 1983年，中華民國與索羅門群島建交

1985年，兩國關係由總領事館層級提升為大使級外交關係

2019年3月，台索簽署合作備忘錄，以商業性貸款方式協助索羅門興建2023年太平洋運動會場館

2019年4月，索國舉行大選，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋擔任總理後，檢討對台邦交

2019年6月，索國政府指派相關部長組團前往其木材主要輸出國-中國考察

2019年7月8日，台灣的互助營造與索羅門簽署工程合作備忘錄，將承建「2023年太平洋運動會」主場館工程

2019年8月16日，外交部長吳釗燮在吐瓦魯參加太平洋島國論壇（PIF）活動期間，與索國總理蘇嘉瓦瑞舉行會談。台索兩國外長並簽署免簽待遇協定

2019年8月21日，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、外長馬內列（Jeremiah Manele）在內的索國內閣閣員與國會議員發表聯合聲明，支持維持台索邦交

2019年9月4日、5日，索羅門國會外交委員會舉行聽證會，討論是否應中斷與台灣的邦交，轉向與中國建交

2019年9月8日，索國外長馬內列（Jeremiah Manele）抵台訪問

2019年9月13日，索羅門總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交，會議並討論跨黨派小組報告。報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前

2019年9月16日，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交

2019年9月16日，外交部長吳釗燮表示，中華民國與索羅門群島自即日起斷交；對於索國政府內閣決定與中國建立外交關係，中華民國對此至感遺憾

中華民國結束與索羅門36年邦交關係。（中央社製圖）