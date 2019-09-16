索羅門與台邦誼終止 近年首個斷交太平洋友邦

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的關係，與中國建交。圖為位於台北市天母地區的使館特區，下午索羅門群島國旗（中）仍懸掛在大樓外。中央社記者徐肇昌攝 108年9月16日

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）在中國金錢外交手段引誘下，南太島國索羅門群島內閣會議今天決定與台灣斷交，與中國建交。外交部對此表示至為遺憾並予強力譴責，也宣布即日起中止台索外交關係，全面停止雙邊合作計畫。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。中華民國與索羅門在1983年建交；索羅門人口約60萬人，是台灣在南太平洋的最大友邦。

台索斷交後，台灣邦交國數量降至16個，其中包括帛琉、吉里巴斯、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島等5個太平洋友邦。繼聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多後，索羅門群島是總統蔡英文2016年上台以來第6個斷交的邦交國，也是首個近年與台灣斷交的太平洋友邦。

在索國內閣會議決定與台灣斷交、轉與北京建交後，外交部長吳釗燮立即召開國際記者會對此一決定表示「至為遺憾並予強力譴責」。他並宣布，即日起中止與索羅門群島的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離駐索國大使館、技術團及台灣衛生中心人員。

台索斷交後，國合會目前在索國執行的華語教師派遣案、外交替代役專案計畫、索羅門蔬果改善計畫、索羅門養蜂計畫、索羅門養豬整合計畫、索羅門糧食作物改善計畫都將終止。

中華民國結束與索羅門36年邦交關係。（中央社製圖）

涉外人士表示，外交部亞太司長葛葆萱將盡快召見索羅門駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia），要求索國人員儘速離台。對於台索斷交後，是否在索國另設代表處，涉外人士說，目前看不出有這個需要，台索雙邊貿易量並不大。

吳釗燮指出，索國蘇嘉瓦瑞總理於4月執政後，對外宣稱將基於國家整體利益以及合法透明等原則，重新檢視包括台索邦誼在內的對外關係，也公開說明，將參考4份政府機關報告並廣徵民意後作出決定。

不過，他說，蘇嘉瓦瑞及索國內閣最後僅依據一份由立場偏頗的「跨黨派小組」所提、內容造假不實的報告，就作出決定，「違背自己的公開承諾，也完全罔顧台索兩國36年來豐碩合作成果」。

吳釗燮表示，中國政府再次透過金錢外交手段、承諾華而不實的鉅額援助，收買少數政客並讓索國政府趕在中國國慶前通過決議與台斷交，「目的就是在打擊台灣，傷害台灣人民」，一點一滴壓縮、消滅台灣主權。」「中國政府這次更刻意在我總統及立法委員大選前進行攻擊，影響我國選舉的企圖昭然若揭」，對於中國政府這種打擊台灣的行徑，政府予以強力譴責。

對於美國協助台灣鞏固與索國的邦交，吳釗燮則說，台灣跟美國一直保持密切聯繫，美國也有充分掌握索國政治發展，在維持索國邦交上，台美密切配合。包括今年3月美國國安會資深官員與外交部次長徐斯儉在索羅門會面，今年8月太平洋島國論壇期間，吳釗燮跟美方代表團進行雙邊會議，對象包括美國內政部長、國安會跟國務院資深官員，其中一部分就是探討台索關係，美方高層也有打電話給索國高層，希望幫助穩住台索關係。

為全力鞏固台索邦誼，徐斯儉今天抵達索國，希望盡最後的努力。不過，在台索斷交後，吳釗燮表示，徐斯儉將盡快啟程回台。（編輯：紀淑芳）1080916